10 фильмов, которые обязательно нужно посмотреть на кинофестивале в Локарно 2022 года

Исторический швейцарский кинофестиваль в Локарно, который легко не заметить надвигающейся тенью кинофестивалей в Венеции, Теллуриде, Торонто и Нью-Йорке (и всех предсказанных сезонов наград), остался особенным и важным именно из-за его отказа уступить давлению индустрии или преследовать внимание над искусством.

В то время как очаровательная Пьяцца Гранде на протяжении многих лет была домом для множества привлекательных предложений на свежем воздухе, в ближайшие несколько дней городская площадь на 8000 мест превратится, например, в импровизированный «Поезд-пуля». Локарно всегда гордился предоставление платформы, более любопытной и менее враждебной по отношению к элитным писателям, чья работа может не соответствовать коммерческим требованиям международного рынка; Новыми обладателями престижной награды фестиваля «Золотой леопард» стали Педро Коста («Виталина Варела»), Лав Диаз («Из прошлого») и главный китайский документальный фильм Ван Бин («Миссис Фан»).

В то же время Локарно также стал хорошо организованной и авторитетной площадкой для богатой и частной работы начинающих кинематографистов, чья душа может не придерживаться иногда жестких настроений других крупных фестивалей. «Ветчина во ржи» Тайлера Таормины — странный кусочек Американы, премьера которого состоялась в 2019 году, — приходит на ум как одно из ярких событий Локарно, которое можно было бы увидеть через совершенно другой объектив, такой как Sundance или SXSW.

Сейчас, отмечая свое 75-летие на северном берегу Лаго-Маджоре, фестиваль продолжает развивать свои сильные стороны под руководством главного тренера Джона А. Нзаро (который взял на себя ответственность в первые дни пандемии), и в 2022 году ожидается удвоение о том, что делает Локарно жизненно важным учреждением в конце лета. Основные моменты в списке участников фестиваля 2022 года — некоторые из которых мы видели, а о некоторых мы слышали только шепотом — взяты из жестких триллеров, таких как «Райское шоссе» Анны Гутто (она принимала меня в «Жюльет Бинош играет американского водителя грузовика» ), и мыльные оперы, французские, такие как «Вам не будет моей ненависти» Батаклана, эпические документальные фильмы, такие как четырехчасовая «Неясная ночь» Сильвена Джорджа, сказка о русском великане Александре Сокурове, и даже нежная комедия в «кто может или может». не играть в версию Одо Керра От Адольфа Гитлера, который инсценировал свою смерть и возобновил свою работу в качестве художника после войны.

Вот 10 фильмов, которые обязательно нужно посмотреть на кинофестивале в Локарно 2022 года, который пройдет со среды, 3 августа, по субботу, 13 августа.

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