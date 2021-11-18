10 фильмов, которые стоит посмотреть на Российском кинофестивале на Disney + Hotstar

Российский кинофестиваль приносит в Индию лучшее из российского кино благодаря увлекательному сотрудничеству с Disney + Hotstar. Кинофестиваль проходит с 16 октября по 27 ноября, на нем представлены популярные комедии, мюзиклы и драмы для индийских киноманов. Режиссер Имтиаз Али является послом Российского кинофестиваля в Индии, а линейный продюсер Сарфараз Алам из Kartina Entertainments является директором фестиваля. Фестиваль пользуется огромным откликом у индийской публики, особенно во время курортного сезона Дивали.

Вот список всех фильмов, показанных в рамках фестиваля:

Лед (2018)

В этом широком музыкальном романе Надя (Аглая Тарасова) отказывается от мечты стать чемпионкой по фигурному катанию после того, как попала в больницу с травмой. Затем она знакомится с хоккеистом Сашей (Александр Петров Саша), который заново учит ее верить в себя и свою мечту.

Лед 2 (2020)

Сиквел Ice 2018 рассказывает о том, как Надя и Саша женятся и изо всех сил пытаются осуществить свою мечту о ребенке. Оба фильма входят в число самых кассовых российских фильмов всех времен.

На грани (2020)

Фильм представляет собой спортивную драму о соперничестве лучших фехтовальщиков России. Один долгое время находился в центре внимания, а другой недавно пробился в национальную команду, с тех пор выигрывая почти все турниры. Два игрока начинают бороться за превосходство как на ринге, так и за его пределами. Он основан на реальных событиях Олимпиады 2016 года.

Свидание с историей (2018)

Исторический фильм следует за смертным приговором солдату и основан на реальных событиях в России XIX века — с одним из персонажей известного писателя Льва Толстого.

скажи ей (2021)

Одиннадцатилетний Саша оказался между двумя странами и двумя культурами, когда его родители разводятся, а мать переезжает в США. Фильм пропитан темами семьи, развода и иммиграции и получил признание критиков во всем мире.

Доктор Лиза (2020)

Биографическая драма посвящена памяти Елизаветы Глинки. Она была одним из самых известных правозащитников и благотворителей в России. Фильм рассказывает о дне из ее жизни, когда она встречает на вокзале мужчину, который просит помочь вылечить его дочь.

Мужчина из Подольска (2020)

«Человек из Подольска» — драма о человеке, который попадает в ГУВД Москвы. Он готов подвергнуться унижениям со стороны чиновников, но они не оправдывают его ожиданий.

Другая женщина (2019)

Маша — гинеколог, и она настолько погружена в свою работу, что не осознает, что у ее мужа роман, пока он не скажет ей, что уходит от нее. Маша гордая и конкурентоспособная, поэтому делает все, что в ее силах, чтобы вернуть мужа — даже занимается сверхъестественным.

Родственники (2021)

Семейные отношения друг с другом подвергаются испытанию, когда отец решает взять их с собой в поездку, чтобы осуществить свою вечную мечту исполнить свою песню на музыкальном фестивале.

Джетлаг (2021)

Драка по дороге в аэропорт заставляет обычную московскую пару расстаться по прихоти. Никита оказывается в Таиланде, а Ксения в Берлине, оба попадают в отдельные любовные треугольники, вызывая хаос в отношениях других людей, когда они пытаются исправить свои. Но даже между континентами их жизнь становится сложнее, чем они думают.