10 фильмов, чтобы узнать об Украине

от Тени забытых предков (1964), реж. Сергей Параджанов (Фото предоставлено Центром Довченко)

Продолжающееся крупномасштабное российское вторжение началось с предлога президента России Владимира Путина, что Украина является искусственным государством, а значит, искусственным государством, созданным Владимиром Лениным. Отрицание независимости Украины и права строить свое будущее — повторяющаяся модель украинско-российских отношений. Например, политика запрета украинского языка восходит к началу 17 века.

Однако украинская интеллигенция не переставала сопротивляться. Через различные формы искусства они создали украинскую культуру и самобытность. Кинематограф сыграл важную роль в этой битве, как в советское время, так и в независимой Украине. Украинское кино онлайн Takflix.com В нем собрано десять фильмов, демонстрирующих украинскую культуру в различных ее аспектах и ​​жанрах, от музыки и архитектуры до комедии и ужасов. Все фильмы доступны по всему миру с английскими субтитрами.

Драма, реж. Сергей Параджанов, 1964 г.

В 1960-е годы, период, позже известный как «Хрущев Тао», советская политика в отношении национальных культур республик начала приходить в упадок. Украинские художники почувствовали легкий ветерок свободы и стали отходить от строгих принципов соцреализма. В кинематографе это движение закрепилось в украинском поэтическом кино. В отличие от любых других фильмов СССР, поэтическое кино было насыщено национальной украинской символикой и мотивами, которые проявлялись в выборе красок, костюмов, песен и сюжетов.

Фильм стал первой и, пожалуй, самой известной иллюстрацией этого направления. Тени забытых предков. Это история любви гуцульских Ромео и Джульетты, Иванки и Маришки, которые встречаются детьми во время схватки двух враждующих сторон. семьи. Они растут вместе, исследуя Карпаты, и их дружба перерастает в любовь, кульминацией которой становится неожиданная трагедия.

Комедийный роуд-муви режиссера Бориса Ивченко, 1972 г.

от потерянное сообщение (1972), реж. Борис Ивченко (Фото предоставлено Центром Довченко)

потерянное сообщение Он представляет собой украинское поэтическое кино, но это также и один из последних боевиков. В фильме рассказывается о приключениях казака Василия, на которого возложена ответственная задача как можно скорее доставить грамоту гетмана (военачальника казаков) русскому царю (царице). В форме роуд-муви, с комедийными и часто глупыми зарисовками, разворачивается путешествие Василия к царю. На своем пути он встречает обманщика (слугу сатаны), ведьм и даже «говорящий камень».

Этот фильм является этнографическим исследованием украинской культуры. В фильме задействованы традиционные персонажи фольклора, украинской кухни и костюмы. Однако в начале 1970-х годов национальная культура снова подверглась жесткой цензуре, а поскольку фильм «идеологически» не соответствовал требованиям цензуры, он имел возможность дойти до зрителей только через десять лет после своего производства.

Комедия, режиссер Вадим Кастелли, 1993 г.

от Охота за казачьим золотом (1993), реж. Вадим Кастелли (Фото предоставлено киностудией Довженко)

Легенда гласит, что в 1723 году гетман Павел Полопоток оставил в английском банке огромное количество золота с условием, что оно будет выпущено только после обретения Украиной независимости. Создатели фильма основывали свой сюжет на этой сказке. Но в Фильм 1993 года, вскоре после распада Советского Союза, и предполагаемым потомком гетмана является флегматичный и слабый Иван. Однако КГБ (Комитет государственной безопасности России) и другие иностранные шпионы не сомневаются, что именно Иван знает секретный код золота.

Охота за казачьим золотом Это сатирическая комедия, которая призвана возродить национальный приключенческий жанр в украинском кино с казаком в центре сюжета. Однако казаки — или кто-то из их потомков — необычно трактуются не как символы независимости, а как комические элементы. В целом фильм отражает украинское прошлое в Советском Союзе и вплетает его в повествование об украинской идентичности.

2016 документальный фильм режиссера Остапа Костюка

от живой огонь (2016), реж. Остап Костюк (фото 86ПРОКАТ).

Профессия скотовода существовала в Карпатах всегда. Но для гуцулов края это больше, чем просто работа – это призвание, неразрывно связанное с их бытом и культурой. Каждое лето пастухи на месяцы уходят в горы пасти овец. Существует давняя традиция зажигать «живой огонь». Который, как полагают, защищает пастухов и животных от зла.

В течение четырех лет кинорежиссер Остап Костюк и его команда исследовали эту профессию и людей, избравших путь древних традиций в современном мире. живой огонь В нем рассказывается история жизни трех мужчин разных поколений: 82-летнего Ивана, который уже готовится к своим похоронам, 39-летнего Василия, пытающегося сохранить работу своей животноводческой фермы, и 10-летнего Иванко, который только начинает познавать жизнь. Фильм исследует проблему сохранения старинных ремесел в современном мире и дает возможность насладиться пейзажами Карпатских гор под звуки прекрасной флейтовой музыки.

Мистическая драма, ужасы, режиссёр Владимир Тайхи, 2017

от Ворота (2017), реж. Владимир Тайхи (фото предоставлено Multimedia Distribution).

В центре загадочного драматического сюжета Ворота Это бабушка Приция, живущая в Чернобыльской зоне отчуждения. Она делит дом со своей дочерью Славой, которую бросил муж, и взрослым внуком Вовчеком, страдающим психическим заболеванием. Бабушка Присия считает, что обладает экстрасенсорными способностями и может разговаривать с русалками, которые сообщают ей, что вот-вот произойдет что-то ужасное, что нужно предотвратить любой ценой.

На первый взгляд, Ворота Это семейная драма с элементами мистики, ужасов и теории заговора. Однако в фильме рассказывается, как чернобыльская катастрофа повлияла на жизнь многих семей, которые были вынуждены покинуть свои дома и не могли приспособиться к своему новому месту жительства, потому что были вынуждены жить под знаком Чернобыля. Это также история тех немногих, кто, несмотря на опасность для своей жизни, решает выжить и отделиться от мира.

Документальный фильм Нади Парфан 2019

от певцы жары (2019), реж. Надя Парван (Фото предоставлено 86PROKAT).

Один из самых успешных документальных фильмов в украинском прокате, певцы жары Лирический фильм о повседневной жизни ТеплоКомунЭнерго, коммунального теплоснабжающего предприятия на западе Украины. В фильме задокументировано начало отопительного сезона, борьба рабочих с изношенными советскими системами отопления, поиск общего языка с озлобленными и взбалмошными людьми, ждущими теплых батарей.

Главный герой — Иван Васильевич, возглавляющий Синдикат «ТеплоКомунЭнерго». Он обожает профсоюзный хор «Чернобровцы», представляющий советскую традицию творческих коллективов в составе различных коллективов, что было обязательным в советское время. Однако все участники хора настолько преданы и преданы своему делу, что ими невозможно не восхищаться. певцы жары Это трогательная история во всех ее проявлениях.

Трагикомедия, режиссер Антонио Лукеч, 2019 г.

от Мои мысли молчат (2019), реж. Антонио Лукич (Изображение предоставлено Артусом Оравиком).

Вадим Ротт работает звукорежиссером-фрилансером и получает задание, которое может изменить его жизнь и помочь ему иммигрировать в Канаду. Как он сам говорит: «Это моя новая мечта». Для достижения успеха ему достаточно записать звуки украинских зверей и птиц, в том числе пение полулегендарного дикого чирка. В поисках этих голосов у Вадима появилась неожиданная спутница — мать, которая хочет уговорить сына остаться в Украине.

Фильм — трагикомедия об отношениях матери и сына, наполненных безусловной любовью, недопониманием и столкновениями разных поколений и мировоззрений. Два близких человека в стремлении честно поговорить друг с другом постоянно попадают в комичные ситуации. Мои мысли молчат Он исследует современную украинскую молодежь, их жизнь и поиск себя в мире.

Документальный фильм 2020 года режиссера Корнея Грицюка

от Поезд: Киевская война (2020), реж. Корний Грицюк (Фото предоставлено EasyLiving Films)

Война в Украине идет с 2014 года и за это время на эту тему создано множество фильмов, рассматривающих такие аспекты, как жизнь семей в серой зоне, а также повседневную жизнь военных и их реабилитацию после они возвращаются с фронта. Поезд: Киевская война Уникальность в том, что в нем показано отношение к войне большой социальной группы украинцев: пассажиров поезда из Киева в город Константиновка на востоке Донецкой области.

Константиновка — небольшой промышленный город недалеко от линии фронта. В фильме Жители Донбасса, волонтеры, армия и съемочная группа ежедневно едут поездом из Киева. Люди обмениваются записками, дискуссиями, спорами и мечтами о мирном будущем. В вагонах украинских железных дорог сталкиваются совершенно разные переживания, и режиссер с сочувствием дает каждому возможность быть услышанным.

Документальный фильм режиссёра Романа Бальзана 2020

от Вход с балкона (2020), реж. Ромен Блазан (минимальный фильм)

Что такое балкон? Все герои короткометражного документального фильма Вход с балкона Он ответит на это по-своему: это место, где можно побыть наедине со своими мыслями, пообщаться с друзьями или сохранить дорогие сердцу вещи. Авторы фильма посетили восемь городов Украины, в том числе Киев, Львов, Одессу и Харьков, чтобы изучить феномен украинских балконов, выходящих за рамки архитектуры.

В постсоветской Украине феномен балконов, формирующих лицо городов, имеет социально-экономический и антропологический характер. Все эти пласты, наряду с личными историями и размышлениями о конфликте личного и общественного пространств, появляются в фильме. Как отмечает кинорежиссер: «Наш фильм — поэма о любви к Украине и ее народу. Балконы могут рассказать нам о нас и нашем времени больше, чем мы сами».

Документальный фильм Александра Ковача 2021

от Острый фанк (2021), реж. Александр Ковеш (Фото предоставлено Т.Т.М.)

До 1991 года Украина была частью Советского Союза, поэтому ее культура подвергалась цензуре. Некоторые культурные течения, такие как украинское поэтическое кино, широко известны, но музыка всегда оставалась на второстепенном месте. Острый фанк Приподнять железный занавес над украинским театром 1970-х годов, представить его зрителю, продемонстрировать его успехи, воплотить их и включить в нарратив современной украинской культуры.

Украинской музыке 70-х было очень сложно оказаться в центре внимания мировой общественности. Однако, по мнению авторов фильма, успешные зарубежные хиты от The Beatles до Джеймса Брауна все же находили в Советском Союзе творческих слушателей, которые шли на многое, чтобы слушать иностранную музыку. Потом стали появляться ВИА (вокальные ансамбли и инструменты, потому что слово «бэнд» было запрещено). Музыку ВИА с ее грубыми карпатскими ритмами можно поставить в один ряд с африканским фанком, турецким психоделическим роком и немецким краутом.