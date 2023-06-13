10 человек погибли в результате ракетного обстрела Россией родного города украинского президента

Жилой дом и склад пострадали от ракетных ударов

Президент Зеленский осудил забастовку по своему родному городу

Эти авиаудары стали последними из многих после российского вторжения.

Кривой Рог, Украина (Рейтер) — По меньшей мере 10 человек погибли в результате ракетного обстрела российским жилым домом и складом в Кривом Роге, родном городе президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, сообщили местные власти.

Губернатор района Сергей Лысак сообщил, что четверо были убиты в многоквартирном доме и шестеро на складе. Мэр Александр Вилкол сообщил, что один человек все еще находится под завалами и что 28 человек получили ранения, 12 из которых находятся в больнице.

Жители плакали возле горящего многоквартирного дома, из которого клубился дым после утреннего обстрела города в центральной Украине.

Ольга Чернусова, проживающая в многоквартирном пятиэтажном доме, рассказала, что взрыв разбудил ее от раската грома и выбросил из постели сильной волной.

Она сказала: «Я побежала к своей двери, но было так жарко… было так много дыма».

«Что мне делать? Я сидел на крыльце, боялся, что не потеряю сознание. Долго никто не приходил… Я думал, что мне придется прыгнуть на дерево».

[1/6] Полицейские стоят рядом с телами погибших в результате ракетного удара России на фоне нападения России на Украину в Кривом Роге, Днепропетровская область, Украина, 13 июня 2023 года. REUTERS/Андрей Дубчак

Вокруг нее улица и двор были заполнены стеклом и кирпичами. Не менее пяти автомобилей были уничтожены в виде шелухи.

Игорь Лавриненко, проживающий в другой части дома, сказал, что слышал два взрыва.

Он сказал: «Я проснулся от первого взрыва, слабого удара, и пошел прямо на балкон. Потом второй взрыв прошел над моей головой, и с балкона я наблюдал, как падают горячие обломки».

Зеленский, родившийся в Кривом Роге, осудил нападение в сообщении Telegram, сказав: «Русские убийцы продолжают свою войну против многоквартирных домов, обычных городов и людей».

Россия не сразу прокомментировала нападение. С момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года он неоднократно наносил удары по городам Украины, хотя и отрицает, что наносил удары по гражданским лицам.

Москва также обвинила Украину в обстрелах границы, где Киев проводит контратакующие операции.

Украинское военное командование заявило, что средства ПВО уничтожили 10 из 14 крылатых ракет и один из четырех иранских беспилотников, выпущенных прошлой ночью по Украине.

Дополнительные репортажи Лидии Келли, Аны Прошницы и Александра Вазовича; Под редакцией Тимоти Херитэдж

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.