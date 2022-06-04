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100 выступлений за 100 дней российской войны: Зеленский провел митинги на Украине

4 июня, 2022
Marfa Fedoroa

Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, когда Россия вторглась 100 дней назад, никто не ожидал, что его страна выживет. Мировые лидеры посоветовали ему бежать.

«Но они не знали нас», — сказал он в видеообращении поздно вечером в апреле, когда война вступила в свой пятидесятый день. И не знали, какие храбрые украинцы, как мы ценим свободу.

Он мог говорить за себя. Никто не знал, как отреагирует на вторжение гигантской российской армии 44-летний мужчина, который сам перескочил из мира развлечений на пост президента.

Его публичный ответ был мощным и убедительным. Зеленский привел свою страну к неожиданно ожесточенному сопротивлению. Каждую ночь украинцы выходят на драку под названием видео в соцсетях. На каждый день войны было пока по 100 ночных напоминаний о том, что он не бежал, а Украина действительно бежала.

Его голос, обученный как актер, может быть успокаивающим, глубоким и почти сдержанным, когда он смотрит прямо в камеру. Или доходит до морального возмущения, когда он осуждает недавние зверства русских и настаивает на том, чтобы виновные понесли наказание.

Шли дни и недели, и его черная борода росла на небритом лице. Он потерял свой мальчишеский вид. Вздутие, вызванное бессонными ночами, когда русские войска продвигались к столице, сменилось новым дизайном, когда вторжение прекратилось.

С самого начала войны он носил различные оттенки армейского зеленого цвета, часто с простой рубашкой. Впечатление, которое он производит, ясно: он только что вышел из боя и собирается вернуться в него.

Неутомимый и неутомимый, Зеленский выступает по видеосвязи с Организацией Объединенных Наций, британским парламентом, Конгрессом США и еще примерно двумя десятками парламентариев по всему миру, а также на Каннском кинофестивале и американской премии «Грэмми». Редко мужчина без галстука обращается к такому количеству высокопоставленных лиц. Он также дал интервью журналистам. И провел пресс-конференцию в киевском метро по безопасности.

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Но его ночное видеообращение было его любимым каналом, чтобы информировать и вдохновлять своих соотечественников.

Он часто начинается с обильного приветствия украинцев как свободного народа храброй страны или неукротимого народа нашей великой страны. Это всегда заканчивается задорной славой для Украины.

Он рассказывает им о мировых лидерах, с которыми разговаривал в течение дня, и о своих усилиях, направленных на то, чтобы заставить этих лидеров прислать больше оружия лучшего качества и ввести более жесткие санкции против России.

Он говорит о гневе и боли своих соотечественников из-за разорения страны и неисчислимых смертей. Мое сердце разрывается от того, что Россия делает с нашим народом, сказал он 16 марта после того, как российские бомбы убили сотни людей, укрывавшихся в театре в Мариуполе.

Он приветствует их храбрость и говорит, что никогда не устает благодарить всех, кто борется за будущее Украины. 14 апреля он сказал, что страна не пала в течение нескольких дней, как ожидала Россия, потому что миллионы украинцев приняли самое важное решение в своей жизни — сражаться.

Он также пытался выйти на русскую аудиторию, как это произошло 1 апреля, когда он перешел с украинского языка на русский, чтобы призвать русских не пускать своих сыновей на войну.

Нам здесь не нужны новые мертвецы, сказал он. Берегите своих детей, чтобы они не стали злыми, и не отправляйте их в армию. Делайте все возможное, чтобы сохранить им жизнь. дома.

В своем видеообращении в пятницу, посвященном 100-летию, Зеленский сказал, что многие слова и цифры связаны с войной, но есть три слова, за которые мы бьемся сто дней спустя восемь лет: мир, «победа» и Украина. Слава Украине!

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Оправдывая вторжение, президент России Владимир Путин сказал, что спасает Украину от наркоманов и неонацистов в правительстве Зеленского. Он проигнорировал призывы Зеленского к встрече.

Еще в июне 2019 года, вскоре после избрания Зеленского президентом, Путина спросили, почему он не поздравил нового украинского лидера. В снисходительном ответе Путин, похоже, списал актера, ставшего президентом.

Ну Путин сказал, играть роль одного человека, а другой играть роль другого. Важно иметь мужество и характер, чтобы взять на себя ответственность. Его персонаж еще не появился.

100 ночей этого персонажа показывали украинцам и миру. И к Путину.

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