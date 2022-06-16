100 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Это больше, чем население большинства стран

«Либо международное сообщество соберется вместе, чтобы принять меры для преодоления этой человеческой трагедии, разрешения конфликтов и поиска долговременных решений, либо эта ужасная тенденция сохранится», — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«С учетом миллионов украинцев, перемещенных на момент написания, а также дальнейшего перемещения в других местах в этом году, особенно в Буркина-Фасо и Мьянме, общее число вынужденных перемещений в настоящее время превышает 100 миллионов человек», — говорится в отчете.

«Это означает, что один из каждых 78 человек на Земле был вынужден бежать — драматическая веха, которую мало кто ожидал десять лет назад».

УВКБ ООН говорит Последние данные о вынужденном перемещении включают 60,1 миллиона внутренне перемещенных лиц, 32,1 миллиона беженцев, 4,5 миллиона просителей убежища и 4,4 миллиона венесуэльцев, перемещенных за границу. В сумме это больше, чем население большинства стран.

Дэвид Милибэнд, президент и генеральный директор Международного комитета спасения, Он назвал цифру в 100 миллионов «ужасающим знаком», указывающим на «глобальный провал». Он предупредил, что это «будет прелюдией к все большему и большему количеству беженцев без срочных действий», призвав к усилению обязательств по переселению беженцев и увеличению гуманитарной помощи в кризисных районах.

Миллионы украинцев были вынуждены бежать

В отчете ООН, опубликованном в четверг, основное внимание уделяется 2021 году, в котором отмечается, что этот год был «возможно, самым примечательным из-за огромного количества существующих конфликтов, которые обострились, и новых, которые вспыхнули». Но его авторы отметили, что игнорировать события начала 2022 года было нельзя.

Более 7 миллионов украинцев были перемещены внутри страны из-за войны В докладе говорится, что более 6 миллионов беженцев покинули Украину.

«Это один из крупнейших кризисов вынужденного перемещения со времен Второй мировой войны и, безусловно, самый быстрый», — говорится в отчете.

Турция приняла наибольшее количество беженцев в 2021 году

В отчете говорится, что в 2021 году Турция приняла самое большое количество беженцев в мире, почти 3,8 миллиона человек.

В докладе отмечается, что более двух третей от числа беженцев и венесуэльцев, перемещенных за границу, прибыли всего из пяти стран: Сирии (6,8 млн), Венесуэлы (4,6 млн), Афганистана (2,7 млн), Южного Судана (2,4 млн) и Мьянмы. (1.2 миллиона).

В отчете говорится, что число перемещенных лиц во всем мире увеличивалось каждый год в течение последнего десятилетия и находится на самом высоком уровне с момента начала ведения учета.

Публикация доклада состоится всего за несколько дней до Всемирного дня беженцев в понедельник, когда организации будут работать над повышением осведомленности о бедственном положении беженцев.