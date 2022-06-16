World

100 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Это больше, чем население большинства стран

16 июня, 2022
Toma Kulikov

«Либо международное сообщество соберется вместе, чтобы принять меры для преодоления этой человеческой трагедии, разрешения конфликтов и поиска долговременных решений, либо эта ужасная тенденция сохранится», — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«С учетом миллионов украинцев, перемещенных на момент написания, а также дальнейшего перемещения в других местах в этом году, особенно в Буркина-Фасо и Мьянме, общее число вынужденных перемещений в настоящее время превышает 100 миллионов человек», — говорится в отчете.

«Это означает, что один из каждых 78 человек на Земле был вынужден бежать — драматическая веха, которую мало кто ожидал десять лет назад».

УВКБ ООН говорит Последние данные о вынужденном перемещении включают 60,1 миллиона внутренне перемещенных лиц, 32,1 миллиона беженцев, 4,5 миллиона просителей убежища и 4,4 миллиона венесуэльцев, перемещенных за границу. В сумме это больше, чем население большинства стран.
Дэвид Милибэнд, президент и генеральный директор Международного комитета спасения, Он назвал цифру в 100 миллионов «ужасающим знаком», указывающим на «глобальный провал». Он предупредил, что это «будет прелюдией к все большему и большему количеству беженцев без срочных действий», призвав к усилению обязательств по переселению беженцев и увеличению гуманитарной помощи в кризисных районах.

Миллионы украинцев были вынуждены бежать

В отчете ООН, опубликованном в четверг, основное внимание уделяется 2021 году, в котором отмечается, что этот год был «возможно, самым примечательным из-за огромного количества существующих конфликтов, которые обострились, и новых, которые вспыхнули». Но его авторы отметили, что игнорировать события начала 2022 года было нельзя.

Более 7 миллионов украинцев были перемещены внутри страны из-за войныВ докладе говорится, что более 6 миллионов беженцев покинули Украину.

«Это один из крупнейших кризисов вынужденного перемещения со времен Второй мировой войны и, безусловно, самый быстрый», — говорится в отчете.

READ  Выбор Байденом иранского посланника возродил ожесточенные дебаты по поводу ядерной сделки

Турция приняла наибольшее количество беженцев в 2021 году

В отчете говорится, что в 2021 году Турция приняла самое большое количество беженцев в мире, почти 3,8 миллиона человек.

В докладе отмечается, что более двух третей от числа беженцев и венесуэльцев, перемещенных за границу, прибыли всего из пяти стран: Сирии (6,8 млн), Венесуэлы (4,6 млн), Афганистана (2,7 млн), Южного Судана (2,4 млн) и Мьянмы. (1.2 миллиона).

В отчете говорится, что число перемещенных лиц во всем мире увеличивалось каждый год в течение последнего десятилетия и находится на самом высоком уровне с момента начала ведения учета.

Публикация доклада состоится всего за несколько дней до Всемирного дня беженцев в понедельник, когда организации будут работать над повышением осведомленности о бедственном положении беженцев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.