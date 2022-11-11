100 000 российских солдат убиты или ранены в Украине, по данным США | Новости, спорт, вакансии

Вашингтон (АФП). Вывод российских войск из Херсона, региональной столицы на юге Украины, захваченной в начале войны, и возможность тупиковой ситуации в боевых действиях зимой могут дать обеим странам возможность заключить мир, заявил генерал Марк Милли. Об этом заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов.

По его словам, до 40 000 украинских мирных жителей и «больше, чем» 100 000 русских солдат были убиты или ранены на войне, которая идет уже девятый месяц. «То же самое, наверное, и с украинской стороны», — добавила Милли.

«Было огромное количество человеческих страданий и страданий», Об этом он заявил в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что готов к мирным переговорам с Россией о прекращении войны, но при условии, что Россия вернет все оккупированные украинские земли, возместит ущерб, нанесенный войной, и будет привлечена к ответственности за военные преступления.

Россия заявила, что открыта для переговоров, и на этой неделе объявила, что начала отступление из Херсона.

Зеленский предупредил, что русские делают вид, что уходят из Херсона, чтобы заманить украинскую армию в окопавшийся бой в стратегическом промышленном портовом городе, воротах в оккупированный Россией Крым.

Милли, самый высокопоставленный офицер армии США, сказал, что Россия сосредоточила в Херсоне от 20 000 до 30 000 военнослужащих и что полный вывод войск может занять несколько недель.

По предварительным данным, они действительно это делают. Они сделали публичное заявление, что они делают это. Я думаю, что они делают это, чтобы сохранить свои силы для восстановления оборонительных рубежей к югу от реки (Днепр), но это пока не ясно». Он сказал.

Милли сказал, что, возможно, русские воспользуются отходом, чтобы перезагрузить свои силы в Весеннем наступлении, но «Здесь тоже есть возможность, возможность договориться».

Но для того, чтобы переговоры имели шанс, и России, и Украине необходимо представить досье «взаимное признание» Это военная победа «Может быть, этого нельзя добиться военными средствами, и поэтому нужно прибегать к другим средствам», — сказала Милли, приведя в качестве примера окончание Первой мировой войны.

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