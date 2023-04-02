106 Пенсильванский колледж и Арабо-американский университет Пенсильвании | Письмо в поддержку профсоюзной кампании РА

Люди собираются возле College Green в поддержку профсоюзной кампании RA и GRA в Пенсильвании, 31 марта. Кредит: Абхирам Джуввади

Консультанты-резиденты Пенсильвании и советники-резиденты с высшим образованием осуществляют свое законное право на организацию профсоюза, Это право подтверждено Национальным советом по трудовым отношениям.. Впечатляет то, что подавляющее большинство подписало петицию, в которой выражалось их стремление к объединению. Как преподаватели Пенна, мы стремимся к благополучию наших студентов и университета, частью которого мы все являемся. Мы утверждаем, что профсоюзы имеют законное место в нашем университете, и мы утверждаем, что эти студенты-рабочие имеют право на организацию в среде, свободной от запугивания.

Поэтому мы призываем администрацию нашего университета сохранять нейтралитет во время этого профсоюзного избирательного процесса. Оставаясь беспристрастным, руководство нашего университета может продемонстрировать, что оно уважает законное право рабочих на организацию, и может заложить основу для продуктивных и взаимовыгодных отношений с федерацией, если региональные федерации и общие собрания проголосуют за ее создание.