106 Пенсильванский колледж и Арабо-американский университет Пенсильвании | Письмо в поддержку профсоюзной кампании РА

Консультанты-резиденты Пенсильвании и советники-резиденты с высшим образованием осуществляют свое законное право на организацию профсоюза, Это право подтверждено Национальным советом по трудовым отношениям.. Впечатляет то, что подавляющее большинство подписало петицию, в которой выражалось их стремление к объединению. Как преподаватели Пенна, мы стремимся к благополучию наших студентов и университета, частью которого мы все являемся. Мы утверждаем, что профсоюзы имеют законное место в нашем университете, и мы утверждаем, что эти студенты-рабочие имеют право на организацию в среде, свободной от запугивания.
Поэтому мы призываем администрацию нашего университета сохранять нейтралитет во время этого профсоюзного избирательного процесса. Оставаясь беспристрастным, руководство нашего университета может продемонстрировать, что оно уважает законное право рабочих на организацию, и может заложить основу для продуктивных и взаимовыгодных отношений с федерацией, если региональные федерации и общие собрания проголосуют за ее создание.
- AAUP-Penn (Американская ассоциация профессоров университетов, отделение Пенсильванского университета)
- Джеральд Кампано, профессор грамотности, культуры и международного образования, GSE
- Энн Фарнсворт Альфер — адъюнкт-профессор истории SAS.
- Сувир Каул, профессор AM Rosenthal, английский язык, SAS
- Эми С. Оффнер — адъюнкт-профессор истории SAS.
- Кевин Платт — профессор российских и восточноевропейских исследований SAS.
- Адольф Рид — почетный профессор политических наук SAS.
- Роберт Виталис, профессор политологии, SAS
- Чи Мин Ян, профессор английского языка, SAS
- Аня Лумпа, профессор английского языка Кэтрин Брайсон, SAS
- Закари Лессер, Эдвард В. Кейн, профессор английского языка, SAS
- Мелисса Э. Санчес, профессор Дональда Т. Ригана, английский язык/директор GSWS/директор центра FQT, английский язык
- Кэролайн Паттен, доцент английского языка, SAS
- Эмили Стейнлайт, доцент английского языка, SAS
- Джон Ричи , почетный профессор английского языка AM Rosenthal
- Дэвид Л. Энг, Ричард Л. Фишер на английском языке
- Эрика Бекманн, доцент испанского и португальского языков, SAS
- Чарльз Бернштейн, Дональд Т. Рейган, заслуженный деятель, английский язык/сравнительная литература
- Джастин МакДэниел, Эдмунд Дж. и Луиза В. Кан, профессор гуманитарных и религиоведения, SAS
- Энн Катнер — адъюнкт-профессор истории искусств.
- Виктор Пикард, профессор К. Эдвина Бейкера Анненбергской школы коммуникации
- Нэнси Бентли, профессор английского языка Дональд Т. Риган
- Шеннон Маттерн, Пенсильванский университет, председательствующий профессор медиа-исследований и истории искусства, SAS
- Карен Тане , профессор истории, SAS и права Университета семьи моряков
- Поль Сент-Амур, Уолтер Х. и Леонор К. Анненберг, профессор гуманитарных наук, английский язык, SAS
- Кристин Р. Годзе, профессор и заведующий кафедрой российских и восточноевропейских исследований SAS
- Мета Мазай, старший преподаватель кафедры кино и медиа, SAS
- Ичиро Адзума — профессор истории и азиатско-американских исследований SAS.
- Аврора Макрей-Крерар, преподаватель критического письма (биолог), SAS
- Доминик Вителло, доцент кафедры градостроительства (Weizmann) и урбанистики, SAS
- Роберта Райнер Иверсен — адъюнкт-профессор Emrita в Школе социальной политики и практики.
- Рупа Пиллаи, старший преподаватель азиатско-американских исследований, SAS
- Вальтер Лихт — заслуженный профессор истории в Анненберге, SAS.
- Рокинальдо Феррейра, Генри Чарльз Леа, профессор истории, SAS
- Кэрол Энн Мюллер, профессор музыки, SAS
- Антея Батлер, Джеральдин Сигал, профессор американской социальной мысли, религиоведения, SAS
- Джонатан Кац — адъюнкт-профессор практики, истории искусств и GSWS, SAS.
- Питер Холквист, доцент истории, SAS
- Герман Биверс, Джули Перрин Платт и Марк Э., почетный профессор кафедры английского языка и африканских исследований.
- Джеральд Принс, профессор FIGS, SAS
- Давид Казанджян, профессор английского языка и сравнительного литературоведения
- Инь Линг Айрин Вонг — профессор Школы социальной политики и практики.
- Эндрю Т. Ламас, преподаватель урбанистики, SAS и программ для выпускников, SP2
- Шейла Мурнаган , мемориальный профессор греческого языка Альфреда Реджинальда Аллена, SAS
- Скотт Буркхардт, преподаватель кино и медиа исследований, SAS
- Энн Нортон, профессор политологии
- Джоанна Грейсон, доцент, Школа социальной политики и практики
- Сергей Берейшик, VAP, Российские и восточноевропейские исследования, SAS
- Розмари Кларк Парсонс — преподаватель Школы социальной политики и практики.
- Карен Редруп, профессор кино и медиа
- Кэтрин Хеллерштейн, профессор германских исследований во франкоязычных, итальянских и германистических исследованиях (SAS)
- Джолион Томас, адъюнкт-профессор религиоведения, SAS
- Марси Нортон, адъюнкт-профессор истории, SAS
- Проджит Бихари Мухарджи, профессор истории и социологии науки, SAS.
- Рехан Дурмаз, доцент кафедры религиоведения SAS
- Гвендолин Дюбуа Шоу , двухсотлетний доцент, 1940 г., история искусств, Sass
- Лиза Митчелл — профессор южноазиатских исследований SAS.
- Рама Маккей, доцент кафедры истории и социологии науки, SAS
- Бенджамин Натанс, адъюнкт-профессор истории Alan Charles Course, SAS
- Дженнифер Понсе де Леон — адъюнкт-профессор английского языка SAS.
- Уоррен Брикман, профессор истории Шелдона, и Люси Хакни, SAS
- Кейт Дорш, заместитель директора по философии, политике и экономике, SAS
- Джейми Ли Джосселин, инструктор и содиректор программы творческого письма, SAS
- Джесса Ленгель, доцент, Анненберг и GSWS
- Хорхе Теллез, доцент испанского и португальского языков, SAS
- Эмилио А. Паррадо, профессор кафедры социологии SAS
- Эмма Харт, профессор истории, Ричард С. Данн, директор Центра ранних американских исследований Макнила, SAS
- Себастьян Хиль-Риано, доцент кафедры истории и социологии науки, SAS
- Рита Коупленд, Розенберг, профессор гуманитарных наук, классических исследований и английского языка, SAS
- Сабина Ваккарино Бремнер — доцент кафедры философии SAS.
- Ли Казанелли, адъюнкт-профессор истории, SAS
- Ричард М. Левенталь, исполнительный директор Пенсильванского центра культурного наследия Пенсильванского музея, куратор и профессор антропологии, SAS
- Стив Весели, адъюнкт-профессор социологии, SAS
- Нихил Ананд, доцент антропологии, SAS
- Джозефин Парк, профессор английского языка и азиатско-американских исследований, SAS
- Мари Готтшалк — заслуженный профессор политологии им. Эдмунда Дж. Кана, SAS.
- Майкл Лега, Джеймс и Нэн Вагнер Фаркуар, профессор истории искусства, SAS
- Доктор.. Брайан Ким, доцент кафедры изучения России и Восточной Европы, SAS
- Джереми МакИнерни — профессор классических исследований SAS.
- Гленда Гудман — адъюнкт-профессор музыки SAS.
- Мэри Шеннен Колдуэлл, доцент кафедры музыки SAS
- Шали Кук — преподаватель критического письма, SAS
- Мэри Саммерс, преподаватель политологии, старший научный сотрудник программы Fox Leadership Program, SAS
- Роджерс м. Смит, Кристофер Х. Браун, заслуженный профессор политологии
- Джон Кихиас, преподаватель критического письма, SAS
- Шейх Анта Бабу, профессор истории, SAS
- Тимо Рускола, профессор языков и цивилизаций Восточной Азии и профессор права
- Луис Морено Кабалуд, доцент испанского и португальского языков, SAS
- Грегори Голдинг, доцент, Южноазиатские исследования, SAS
- С. Перл Брилмайер, доцент кафедры английского языка, SAS
- Валери Росс, старший директор Центра передового опыта семейного письма
- Элли Р. Труитт, адъюнкт-профессор истории и социологии науки, SAS
- Соня М. Розен, заместитель директора, резидентура независимых школ, GSE
- Юлия Алексеева, доцент кафедры английского языка, кино и медиа, SAS
- Майкл Нэрн, преподаватель урбанистики, SAS
- Шарлотта Джейкобс, доцент кафедры преподавания, обучения и лидерства, GSE
- Мария Мерфи, заместитель директора Исследовательского центра феминистских, квир- и трансгендерных исследований, SAS
- Майкл Кокозос, заместитель директора по преподаванию, обучению и лидерству, GSE
- Тулия Г. Валетти, почетный профессор политологии, выпуск 1965 г., директор программы латиноамериканских и латиноамериканских исследований, старший научный сотрудник Института экономики здравоохранения Леонарда Дэвиса
- Брент Сейбул, адъюнкт-профессор истории, SAS
- Хайди Восколл, доцент кафедры истории и социологии науки, SAS
- Кейт Ледвит, старший преподаватель, MA Social Work SP2
- Роксана Эйпен, Уолтер Х. и Леонор С. Анненберг, профессор социальных и политических наук, SAS
- Кэтлин ДиМарко Ван Клиф — старший преподаватель кафедры кино и медиа исследований и писательского творчества SAS.
- Дагмави Вубшет, глава семьи Ахуджа, доцент английского языка, SAS
- Сара Джаффе, профессор психологии, SAS
- Филиппо Трентин, лектор по медиа-киноведению, итальянским исследованиям и гендерным, гендерным и женским исследованиям, SAS
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