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106 Пенсильванский колледж и Арабо-американский университет Пенсильвании | Письмо в поддержку профсоюзной кампании РА

3 апреля, 2023
Marfa Fedoroa

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Люди собираются возле College Green в поддержку профсоюзной кампании RA и GRA в Пенсильвании, 31 марта. Кредит: Абхирам Джуввади

Консультанты-резиденты Пенсильвании и советники-резиденты с высшим образованием осуществляют свое законное право на организацию профсоюза, Это право подтверждено Национальным советом по трудовым отношениям.. Впечатляет то, что подавляющее большинство подписало петицию, в которой выражалось их стремление к объединению. Как преподаватели Пенна, мы стремимся к благополучию наших студентов и университета, частью которого мы все являемся. Мы утверждаем, что профсоюзы имеют законное место в нашем университете, и мы утверждаем, что эти студенты-рабочие имеют право на организацию в среде, свободной от запугивания.

Поэтому мы призываем администрацию нашего университета сохранять нейтралитет во время этого профсоюзного избирательного процесса. Оставаясь беспристрастным, руководство нашего университета может продемонстрировать, что оно уважает законное право рабочих на организацию, и может заложить основу для продуктивных и взаимовыгодных отношений с федерацией, если региональные федерации и общие собрания проголосуют за ее создание.

  1. AAUP-Penn (Американская ассоциация профессоров университетов, отделение Пенсильванского университета)
  2. Джеральд Кампано, профессор грамотности, культуры и международного образования, GSE
  3. Энн Фарнсворт Альфер — адъюнкт-профессор истории SAS.
  4. Сувир Каул, профессор AM Rosenthal, английский язык, SAS
  5. Эми С. Оффнер — адъюнкт-профессор истории SAS.
  6. Кевин Платт — профессор российских и восточноевропейских исследований SAS.
  7. Адольф Рид — почетный профессор политических наук SAS.
  8. Роберт Виталис, профессор политологии, SAS
  9. Чи Мин Ян, профессор английского языка, SAS
  10. Аня Лумпа, профессор английского языка Кэтрин Брайсон, SAS
  11. Закари Лессер, Эдвард В. Кейн, профессор английского языка, SAS
  12. Мелисса Э. Санчес, профессор Дональда Т. Ригана, английский язык/директор GSWS/директор центра FQT, английский язык
  13. Кэролайн Паттен, доцент английского языка, SAS
  14. Эмили Стейнлайт, доцент английского языка, SAS
  15. Джон Ричи , почетный профессор английского языка AM Rosenthal
  16. Дэвид Л. Энг, Ричард Л. Фишер на английском языке
  17. Эрика Бекманн, доцент испанского и португальского языков, SAS
  18. Чарльз Бернштейн, Дональд Т. Рейган, заслуженный деятель, английский язык/сравнительная литература
  19. Джастин МакДэниел, Эдмунд Дж. и Луиза В. Кан, профессор гуманитарных и религиоведения, SAS
  20. Энн Катнер — адъюнкт-профессор истории искусств.
  21. Виктор Пикард, профессор К. Эдвина Бейкера Анненбергской школы коммуникации
  22. Нэнси Бентли, профессор английского языка Дональд Т. Риган
  23. Шеннон Маттерн, Пенсильванский университет, председательствующий профессор медиа-исследований и истории искусства, SAS
  24. Карен Тане , профессор истории, SAS и права Университета семьи моряков
  25. Поль Сент-Амур, Уолтер Х. и Леонор К. Анненберг, профессор гуманитарных наук, английский язык, SAS
  26. Кристин Р. Годзе, профессор и заведующий кафедрой российских и восточноевропейских исследований SAS
  27. Мета Мазай, старший преподаватель кафедры кино и медиа, SAS
  28. Ичиро Адзума — профессор истории и азиатско-американских исследований SAS.
  29. Аврора Макрей-Крерар, преподаватель критического письма (биолог), SAS
  30. Доминик Вителло, доцент кафедры градостроительства (Weizmann) и урбанистики, SAS
  31. Роберта Райнер Иверсен — адъюнкт-профессор Emrita в Школе социальной политики и практики.
  32. Рупа Пиллаи, старший преподаватель азиатско-американских исследований, SAS
  33. Вальтер Лихт — заслуженный профессор истории в Анненберге, SAS.
  34. Рокинальдо Феррейра, Генри Чарльз Леа, профессор истории, SAS
  35. Кэрол Энн Мюллер, профессор музыки, SAS
  36. Антея Батлер, Джеральдин Сигал, профессор американской социальной мысли, религиоведения, SAS
  37. Джонатан Кац — адъюнкт-профессор практики, истории искусств и GSWS, SAS.
  38. Питер Холквист, доцент истории, SAS
  39. Герман Биверс, Джули Перрин Платт и Марк Э., почетный профессор кафедры английского языка и африканских исследований.
  40. Джеральд Принс, профессор FIGS, SAS
  41. Давид Казанджян, профессор английского языка и сравнительного литературоведения
  42. Инь Линг Айрин Вонг — профессор Школы социальной политики и практики.
  43. Эндрю Т. Ламас, преподаватель урбанистики, SAS и программ для выпускников, SP2
  44. Шейла Мурнаган , мемориальный профессор греческого языка Альфреда Реджинальда Аллена, SAS
  45. Скотт Буркхардт, преподаватель кино и медиа исследований, SAS
  46. Энн Нортон, профессор политологии
  47. Джоанна Грейсон, доцент, Школа социальной политики и практики
  48. Сергей Берейшик, VAP, Российские и восточноевропейские исследования, SAS
  49. Розмари Кларк Парсонс — преподаватель Школы социальной политики и практики.
  50. Карен Редруп, профессор кино и медиа
  51. Кэтрин Хеллерштейн, профессор германских исследований во франкоязычных, итальянских и германистических исследованиях (SAS)
  52. Джолион Томас, адъюнкт-профессор религиоведения, SAS
  53. Марси Нортон, адъюнкт-профессор истории, SAS
  54. Проджит Бихари Мухарджи, профессор истории и социологии науки, SAS.
  55. Рехан Дурмаз, доцент кафедры религиоведения SAS
  56. Гвендолин Дюбуа Шоу , двухсотлетний доцент, 1940 г., история искусств, Sass
  57. Лиза Митчелл — профессор южноазиатских исследований SAS.
  58. Рама Маккей, доцент кафедры истории и социологии науки, SAS
  59. Бенджамин Натанс, адъюнкт-профессор истории Alan Charles Course, SAS
  60. Дженнифер Понсе де Леон — адъюнкт-профессор английского языка SAS.
  61. Уоррен Брикман, профессор истории Шелдона, и Люси Хакни, SAS
  62. Кейт Дорш, заместитель директора по философии, политике и экономике, SAS
  63. Джейми Ли Джосселин, инструктор и содиректор программы творческого письма, SAS
  64. Джесса Ленгель, доцент, Анненберг и GSWS
  65. Хорхе Теллез, доцент испанского и португальского языков, SAS
  66. Эмилио А. Паррадо, профессор кафедры социологии SAS
  67. Эмма Харт, профессор истории, Ричард С. Данн, директор Центра ранних американских исследований Макнила, SAS
  68. Себастьян Хиль-Риано, доцент кафедры истории и социологии науки, SAS
  69. Рита Коупленд, Розенберг, профессор гуманитарных наук, классических исследований и английского языка, SAS
  70. Сабина Ваккарино Бремнер — доцент кафедры философии SAS.
  71. Ли Казанелли, адъюнкт-профессор истории, SAS
  72. Ричард М. Левенталь, исполнительный директор Пенсильванского центра культурного наследия Пенсильванского музея, куратор и профессор антропологии, SAS
  73. Стив Весели, адъюнкт-профессор социологии, SAS
  74. Нихил Ананд, доцент антропологии, SAS
  75. Джозефин Парк, профессор английского языка и азиатско-американских исследований, SAS
  76. Мари Готтшалк — заслуженный профессор политологии им. Эдмунда Дж. Кана, SAS.
  77. Майкл Лега, Джеймс и Нэн Вагнер Фаркуар, профессор истории искусства, SAS
  78. Доктор.. Брайан Ким, доцент кафедры изучения России и Восточной Европы, SAS
  79. Джереми МакИнерни — профессор классических исследований SAS.
  80. Гленда Гудман — адъюнкт-профессор музыки SAS.
  81. Мэри Шеннен Колдуэлл, доцент кафедры музыки SAS
  82. Шали Кук — преподаватель критического письма, SAS
  83. Мэри Саммерс, преподаватель политологии, старший научный сотрудник программы Fox Leadership Program, SAS
  84. Роджерс м. Смит, Кристофер Х. Браун, заслуженный профессор политологии
  85. Джон Кихиас, преподаватель критического письма, SAS
  86. Шейх Анта Бабу, профессор истории, SAS
  87. Тимо Рускола, профессор языков и цивилизаций Восточной Азии и профессор права
  88. Луис Морено Кабалуд, доцент испанского и португальского языков, SAS
  89. Грегори Голдинг, доцент, Южноазиатские исследования, SAS
  90. С. Перл Брилмайер, доцент кафедры английского языка, SAS
  91. Валери Росс, старший директор Центра передового опыта семейного письма
  92. Элли Р. Труитт, адъюнкт-профессор истории и социологии науки, SAS
  93. Соня М. Розен, заместитель директора, резидентура независимых школ, GSE
  94. Юлия Алексеева, доцент кафедры английского языка, кино и медиа, SAS
  95. Майкл Нэрн, преподаватель урбанистики, SAS
  96. Шарлотта Джейкобс, доцент кафедры преподавания, обучения и лидерства, GSE
  97. Мария Мерфи, заместитель директора Исследовательского центра феминистских, квир- и трансгендерных исследований, SAS
  98. Майкл Кокозос, заместитель директора по преподаванию, обучению и лидерству, GSE
  99. Тулия Г. Валетти, почетный профессор политологии, выпуск 1965 г., директор программы латиноамериканских и латиноамериканских исследований, старший научный сотрудник Института экономики здравоохранения Леонарда Дэвиса
  100. Брент Сейбул, адъюнкт-профессор истории, SAS
  101. Хайди Восколл, доцент кафедры истории и социологии науки, SAS
  102. Кейт Ледвит, старший преподаватель, MA Social Work SP2
  103. Роксана Эйпен, Уолтер Х. и Леонор С. Анненберг, профессор социальных и политических наук, SAS
  104. Кэтлин ДиМарко Ван Клиф — старший преподаватель кафедры кино и медиа исследований и писательского творчества SAS.
  105. Дагмави Вубшет, глава семьи Ахуджа, доцент английского языка, SAS
  106. Сара Джаффе, профессор психологии, SAS
  107. Филиппо Трентин, лектор по медиа-киноведению, итальянским исследованиям и гендерным, гендерным и женским исследованиям, SAS

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