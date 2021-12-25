11 вещей, которые должен знать каждый новый ключевой владелец: лучшие игры, снаряжение

рисунок : Нинтендо / Котаку

Итак, вы только что получили Nintendo Switch. Тебе везет! Или, может быть, у вас есть один для кого-то другого и вы хотите помочь ему получить от него максимум пользы. Какой милый! В любом случае здесь Несколько хороших вещей, которые нужно знать После разблокировки всеми любимой портативной гибридной консоли.

Хотя Switch прост в настройке и использовании, есть несколько приемов, которые сделают все это еще лучше: от увеличения срока службы батареи до экономии времени, переходя в интернет-магазин. Я собираюсь предположить, что если вы читаете это, вы уже прошли первоначальный процесс включения коммутатора, создания профиля пользователя и подключения его к своей учетной записи Nintendo. Если нет: иди и сделай это! Если да, сделайте следующее:

Получите защитную пленку для экрана

рисунок : InvisibleShield / GameStop

Независимо от того, насколько вы осторожны или чувствительны, он очистит экран, я обещаю. Вы можете случайно уронить его в какой-то момент. Может быть, у вас есть кошка, которая ее ударит. И, по крайней мере, вы, вероятно, будете перемещать его в док-станцию ​​и вынимать из нее несколько раз в течение всего срока службы, что также может размыть экран. Вы можете избежать долгосрочных последствий каждого из этих несчастных случаев, купив защитную пленку для экрана. Hori производит экономичный, но эффективный пластик. Есть также множество других вариантов. Беременность Хороший способ обеспечить дополнительную защиту как это.

Создать дополнительную учетную запись

Даже если вы единственный, кто воспользуется вашим новым ключом, сделайте себе одолжение и создайте дополнительный профиль пользователя. Бонусные баллы, если вы укажете регион Японии. Некоторые игры позволяют сохранять только один файл для каждой учетной записи. Доступная альтернатива дает вам больше возможностей. А если он настроен на Японию, он откроет дополнительные игры и демоверсии, которые еще не поступили в Северную Америку, включая некоторые игры из библиотеки Switch Online на основе подписки.

Включите темный режим

снимок экрана : Нинтендо / Котаку

Если вам не нравится смотреть на глаза, зайдите в меню настроек и выключите яркий белый фон. Это будет тише, а также сократит ненужное использование батареи.

Отрегулируйте яркость

Это еще одна простая задача. Если вы не сидите на пляже, скорее всего, вам не нужно просматривать экран Switch на полной мощности. Если вы находитесь в темной комнате, полностью убавьте яркость. Настройка автоматической яркости хорошо работает в других местах.

Экономьте заряд батареи с помощью режима полета

Это третий совет относительно времени автономной работы, который должен сказать вам, насколько важно увеличить ограниченный ресурс, к которому ваше мобильное устройство может получить доступ. хочет играть Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы В парке, как тот парень из рекламы? Включите режим полета, чтобы отключить второстепенные функции, такие как Wi-Fi и Bluetooth. Это продлит срок службы батареи и позволит легко переключаться назад и вперед в любой момент из меню настроек.

Отменить требования к паролю интернет-магазина

Коммутатор заставит вас вводить пароль каждый раз, когда вы только захотите войти в интернет-магазин, если вы не отключите его. Для этого откройте интернет-магазин, выберите значок своего профиля в правом верхнем углу, щелкните, чтобы получить доступ к информации своей учетной записи, и обновите настройки ввода пароля.

Скачать бесплатные игры

война Это MMOI-экшн, в котором вы можете совершенно бесплатно потеряться. снимок экрана : цифровые окончания

Библиотека бесплатных игр Switch не такая обширная, как на некоторых платформах, но есть еще многое, что можно захватить и начать наслаждаться прямо сейчас, не тратя ни копейки. Вот три главных рекомендации в этом разделе:

Есть и другие достойные варианты, включая платформенный истребитель. BrawlhallaАльтернативный шутер Battle Royale Apex Legends, И домашний очагтекстура карточная игра вечный.

Создайте свою библиотеку

Бесплатные игры — это здорово, но у Switch есть и другие интересные возможности. Плюс отличные сторонние игры вроде Марио Карт 8 Делюкс И Animal Crossing: New HorizonsОн также загружен портами хитов и инди-игр, а также переизданиями и переизданиями старых игр Nintendo. Вкладка «Лучшие предложения» в интернет-магазине покажет вам самые крупные игры, выставленные на продажу в любой день, а функция «Список желаний» позволит вам следить за тем, что вас интересует, а затем сообщать, если и когда она когда-либо упадет в цене.

Марио Карт 8 Делюкс Это бестселлер для Switch не зря: в нее обязательно нужно играть. снимок экрана : Nintendo

Когда вы будете готовы избавиться от костей, как Nintendo, вы не ошибетесь ни с одной из игр. Котакупереключатели Список. Списки лучшие продажи индийские игры на Switch в последние годы — тоже хорошие места для начала.

Резервное копирование данных с помощью сохранения в облаке

Switch не запускался с сохранением в облаке, но теперь доступен благодаря Switch Online. К сожалению, услуга платной подписки обойдется вам в 20 долларов в год, но, возможно, она того стоит, если вы планируете потратить много времени на офлайн-игры, такие как Дыхание дикой природы или Супер Марио Одиссея В ближайшие месяцы и годы. Таким образом, даже если ваш ключ будет украден, неисправен или иным образом станет непригодным для восстановления, ваши сохраненные данные не постигнет та же участь.

Пакет расширения Switch Online Все еще не стоит лишних 30 долларов, но с десятками лучших игр для NES и SNES, когда-либо выпущенных, базовый уровень подписки стоит попробовать в течение трех месяцев за 8 долларов. Если вы позволите подписке Switch Online истечь, у вас будет 180 дней на продление, прежде чем любые сохранения, которые вы сохранили в облаке, будут удалены.

Найди друзей

Спустя почти четыре года социальные функции Switch все еще значительно отстают. Но это не значит, что их вообще нет. Несмотря на то, что нет группового чата (вам нужно полагаться на функции игрового чата или Discord), вы все равно можете подружиться с другими игроками и посмотреть, во что они играют. Есть даже раздел с указаниями, который сообщит вам, например, если ваши друзья столкнулись с подобным случаем. Марио Теннис Высокая температура. Консоль Nintendo позволит вам связать свои учетные записи Facebook и Twitter для быстрого поиска тех кросс-платформ, которые также есть на Switch.

Купите другую консоль

Joy-Con очень милый и бывает разных цветов. К сожалению, играть с ней в игры тоже отстойно. Умный способ получить больше геймпадов в руках людей для игровых сессий IRL, это может вызвать спазмы в ваших руках через некоторое время и определенно начнет испытывать глюк дрейф в какой-то момент. Сначала это нормально и достаточно удобно в ручном режиме, но вы не пожалеете о переходе на контроллер Switch Pro за 70 долларов. Вы также можете получить консоль Xbox Series X (моя любимая) для работы с Switch, купив дешевый сторонний ключ. А если вам нужен более дешевый и универсальный вариант, 8BitDo Pro 2 все еще отлично И всего 50 долларов.

Это! Иди и наслаждайся переключением прямо сейчас. И если вы решите проигнорировать все эти советы, ради Бога, пожалуйста, наденьте на него защитную пленку.