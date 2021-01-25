11 горняков спасли на китайском золотом руднике

Одиннадцать горняков, которые на две недели оказались в ловушке на китайском золотом руднике, были благополучно доставлены на поверхность в воскресенье, что стало историческим подвигом для отрасли, которая долгое время страдала от катастроф и гибели людей.

Государственная система видеонаблюдения показала, что в воскресенье днем ​​рабочих перевозили по одному в корзинах с защищенными глазами, чтобы защитить их после нескольких дней в темноте.

Некоторые взяли вместе руки в знак благодарности, и многие, казалось, ослабли, вставая. Их быстро накрыли пальто при отрицательных температурах и погрузили в машины скорой помощи.

Сотни спасателей и официальных лиц стояли по очереди и аплодировали, когда горняков поднимали из шахты в Цися, районе под властью Яньтая в восточной прибрежной провинции Шаньдун.

Спасатели помогают шахтеру, когда его выводят на поверхность на золотом руднике Хуошань после взрыва 10 января, в результате которого рабочие оказались в ловушке под землей, в Цися, провинция Шаньдун, Китай, 24 января 2021 года. cnsphoto через Reuters



Сообщается, что один из горняков скончался от травм головы в результате взрыва, в результате которого 10 января в шахте накопилось огромное количество щебня, когда шахта еще строилась.

Судьба еще 10 человек, которые в то время находились под землей, остается неизвестной. Власти задержали руководителей шахты за несвоевременное сообщение об аварии.

Причина аварии все еще расследуется, но взрыв был достаточно сильным, чтобы выбросить 70 тонн щебня, который запечатал шахту, повредил лифты и задержал рабочих под землей.

Спасатели вырыли параллельные столбы, чтобы отправить еду и кормушки и в конечном итоге доставить выживших: 10 из них находились в подвальном помещении, а один – в отдельной зоне, немного ближе к поверхности.

Официальная газета China Daily сообщила на своем сайте, что семерым рабочим удалось добраться до машин скорой помощи самостоятельно.

Эти длительные и дорогостоящие мероприятия по спасению являются относительно новым явлением для горнодобывающей промышленности Китая, в которой ежегодно погибает в среднем 5000 человек. Усиление надзора повысило безопасность, хотя спрос на уголь и драгоценные металлы по-прежнему ведет к сокращению выбросов. Новые приказы кампании были отданы после двух несчастных случаев в горном юго-западном регионе Чунцин в прошлом году, в результате которых погибли 39 рабочих.