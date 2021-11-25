11 человек погибли в результате аварии на шахте в России, спасатели пропали без вести

Десятки остановились под землей, спасательные работы прекратились

Спасатели опасаются взрыва

Спасательная команда исчезает

Еще одна авария попала в самое сердце угледобычи в России

МОСКВА (Рейтер) — По меньшей мере 11 горняков погибли в результате аварии на угольной шахте в российской Сибири в четверг, сказал губернатор региона, а операция по спасению еще 35 человек, оказавшихся в ловушке под землей, была приостановлена ​​из-за опасности взрыва.

В другом мрачном случае, Министерство по чрезвычайным ситуациям заявило, что спасательная команда была позже объявлена ​​пропавшей без вести после того, как они не явились вместе с другими спасательными подразделениями, которым было приказано вернуться на поверхность.

В министерстве не сообщили, сколько спасателей пропало без вести.

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Авария произошла в результате возгорания угольной пыли в вентиляционной шахте шахты «Листвязная» в заснеженной Кемеровской области рано утром в четверг, в результате чего шахта заполнилась дымом, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные службы экстренной помощи.

«Вероятность взрыва очень высока. Мы решили приостановить поисково-спасательные работы до тех пор, пока концентрация газа не упадет», — сказал губернатор области Сергей Цивилев. Он сказал, что уровень метана был опасно высоким.

Десятки проходят лечение в больницах, по крайней мере, некоторые из них отравлены дымом. Четверо из них находились в критическом состоянии.

Кемеровская угледобывающая область, расположенная примерно в 3500 километрах (2175 миль) к востоку от Москвы, в течение многих лет подвергалась смертельным авариям на шахтах.

Рудник входит в СДС-Холдинг, принадлежащий частному Сибирскому Бизнес Консорциуму. Профсоюз не дал немедленных комментариев.

Прежде чем спасательная операция была остановлена, губернатор сказал, что на шахте все еще есть электричество и вентиляция, но они потеряли связь с некоторыми людьми глубоко под землей.

READ Первый день осени: почему равноденствие не такое ровное, как вы думаете Специалисты собираются возле автобусов во время спасательной операции после пожара на шахте Листвяжная в Кемеровской области, Россия, 25 ноября 2021 года. МЧС России / Сообщение через Reuters Подробнее

«На данный момент густого дыма нет, поэтому надеемся, что пожара не будет», — сказал Цевилев в своем Telegram-канале. «У нас нет линий связи с этими людьми, и подземная система связи не работает», — добавил он.

В МЧС заявили, что около 285 человек находились внутри шахты, когда дым распространился через вентиляционное отверстие. Власти заявили, что не менее 239 человек смогли взлететь над землей. Причину дыма они не упомянули.

«большая ошибка»

Президент Владимир Путин заявил по государственному телевидению, что разговаривал с губернатором и представителями чрезвычайного положения, охарактеризовав инцидент как «великое испытание».

«К сожалению, ситуация не стала легче. Есть опасность для жизни спасателей … Мы надеемся, что они смогут спасти как можно больше людей», — сказал он.

Кремль заявил, что Путин приказал министру по чрезвычайным ситуациям отправиться в регион за помощью.

В Кемерово объявлен трехдневный траур.

В 2007 году Кемерово стало местом крупнейшей аварии на шахте после распада Советского Союза в 1991 году, когда в результате взрыва на шахте «Ульяновская» погибло более 100 человек.

В 2010 году в результате взрывов на шахте «Распадская» в этом районе погибло более 90 человек.

В региональном отделении правоохранительного органа следственной комиссии заявили, что возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей гибель людей.

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Дополнительные репортажи Антона Колодязного, Анастасии Лерчиковой и Глеба Столярова; Редакция Марка Тревельяна и Джайлза Элгуда

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