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1100-летний нагрудный щит для защиты от зла ​​может содержать самую старую кириллицу из когда-либо найденных

20 мая, 2023
Marfa Fedoroa

Надпись возрастом 1100 лет, обнаруженная на нагруднике, найденном в руинах болгарской крепости, может быть одним из древнейших когда-либо найденных кириллических шрифтов.

«Текст написан на свинцовой пластине, которую носили на груди, чтобы защитить владельца от неприятностей и зла», — сказал Ивело Канев, археолог из Болгарского национального музея, возглавляющий группу раскопок крепости на границе с Грецией. и Болгария. .

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