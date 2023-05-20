1100-летний нагрудный щит для защиты от зла ​​может содержать самую старую кириллицу из когда-либо найденных

Надпись возрастом 1100 лет, обнаруженная на нагруднике, найденном в руинах болгарской крепости, может быть одним из древнейших когда-либо найденных кириллических шрифтов.

«Текст написан на свинцовой пластине, которую носили на груди, чтобы защитить владельца от неприятностей и зла», — сказал Ивело Канев, археолог из Болгарского национального музея, возглавляющий группу раскопок крепости на границе с Грецией. и Болгария. .

Канев сказал, что надпись относится к двум просителям по имени Павел и Димитр.

«Кем были просители Павел и Димитар, неизвестно, но, скорее всего, Димитар принимал участие в гарнизоне, поселился в крепости и был родственником Павла», — сказал Канев.

Канев сказал, что надпись датируется временем царя Симеона I (также известного как Симеон Великий), который правил Болгарской империей между 893 и 927 годами. В это время царь расширил империю, начав военные кампании против Византийская империя .

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Один из старейших кириллических шрифтов?

Кириллическая система письма, используемая в русском и других языках по всей Евразии, была разработана в средние века.

Судя по тому, как были написаны буквы, и расположению надписи внутри замка, «вероятно, эта надпись попала в замок между 916 и 927 годами и была принесена болгарским военным гарнизоном», — сказал Канев.

До этого открытия самый старый сохранившийся кириллический шрифт датировался 921 годом. Канифф сказал, что недавно обнаруженная надпись является одним из старейших кириллических шрифтов, когда-либо найденных.

Канифф сказал, что планирует опубликовать подробное описание надписи и замка в будущем.

Исследователь, не участвовавший в раскопках, сказал, что это важная находка, но призвал к осторожности.