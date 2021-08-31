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12 знаменитых цитат из Висконсина в “ Книге цитат нового Йельского университета ”

31 августа, 2021
Muhammad

Новый цитатник Йельского университета. (Издательство Йельского университета) собрано около 13 000 умных, возмутительных, шокирующих и острых заявлений, сделанных людьми. Редактор Фред Р. Шапиро добавил более 1000 статей с момента выхода более раннего издания этой книги в 2006 году. Его источники варьируются во времени от древних греков и Бхагавад-гиты до Бейонсе, Лин-Мануэля Миранды и Дональда Трампа.

Есть несколько висконсинцев, которые зажаты между машинами для цитирования, например, Шекспир, Оскар Уайльд и Дороти Паркер. Они достаточно точно представляют разнообразие цитат в этой массивной книге, от заявлений, имеющих историческое значение, до заметок, которые могут огранять бриллианты.

Некоторые из них включены в рассказы. Эдна Фербер жила в Аплтоне в детстве и была репортером Appleton Post-Crescent и The Milwaukee Journal, прежде чем стать писателем, получившим Пулитцеровскую премию. Антология Йельского университета сообщила о ее яростной конфронтации с Ноэлем Кауардом, когда они оба появились на Круглом столе Алгонкина в новых двубортных костюмах. «Ты выглядишь почти как мужчина», – сказал ей Ковард. Она ответила: «Ты тоже».

Новый Йельский сборник цитат. Под редакцией Фреда Р. Шапиро.

Вот цитаты десятков жителей Висконсина в новом издании:

1. «У меня маленькое детское сердечко – я держу его на столе, в баночке». – Роберт Блох

Роберт Блох, Автор «Психо», исходного материала для классического фильма Альфреда Хичкока, был плодовитым писателем ужасов, фэнтези и детективов. Он окончил среднюю школу Линкольна в Милуоки, а затем работал в мэрии Карла Зейдлера. Иногда эту иронию приписывают Стивену Кингу, который Нил Гейман думает Это произошло потому, что Кинг любил повторять шутку, обычно приписывая ее Блоху.

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