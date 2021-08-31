12 знаменитых цитат из Висконсина в “ Книге цитат нового Йельского университета ”

Новый цитатник Йельского университета. (Издательство Йельского университета) собрано около 13 000 умных, возмутительных, шокирующих и острых заявлений, сделанных людьми. Редактор Фред Р. Шапиро добавил более 1000 статей с момента выхода более раннего издания этой книги в 2006 году. Его источники варьируются во времени от древних греков и Бхагавад-гиты до Бейонсе, Лин-Мануэля Миранды и Дональда Трампа.

Есть несколько висконсинцев, которые зажаты между машинами для цитирования, например, Шекспир, Оскар Уайльд и Дороти Паркер. Они достаточно точно представляют разнообразие цитат в этой массивной книге, от заявлений, имеющих историческое значение, до заметок, которые могут огранять бриллианты.

Некоторые из них включены в рассказы. Эдна Фербер жила в Аплтоне в детстве и была репортером Appleton Post-Crescent и The Milwaukee Journal, прежде чем стать писателем, получившим Пулитцеровскую премию. Антология Йельского университета сообщила о ее яростной конфронтации с Ноэлем Кауардом, когда они оба появились на Круглом столе Алгонкина в новых двубортных костюмах. «Ты выглядишь почти как мужчина», – сказал ей Ковард. Она ответила: «Ты тоже».

Вот цитаты десятков жителей Висконсина в новом издании:

1. «У меня маленькое детское сердечко – я держу его на столе, в баночке». – Роберт Блох

Роберт Блох, Автор «Психо», исходного материала для классического фильма Альфреда Хичкока, был плодовитым писателем ужасов, фэнтези и детективов. Он окончил среднюю школу Линкольна в Милуоки, а затем работал в мэрии Карла Зейдлера. Иногда эту иронию приписывают Стивену Кингу, который Нил Гейман думает Это произошло потому, что Кинг любил повторять шутку, обычно приписывая ее Блоху.

2. «Победа – это еще не все, но желание побеждать – главное!» – Винс Ломбарди

Йельская антология следует этой заповеди тренера Green Bay Packers Винса Ломбарди, опубликованной в ноябрьском номере журнала Esquire за 1962 год. В книге Шапиро используется перекрестная цитата футбольного тренера Калифорнийского университета Реда Сандерса «Победа … это единственное», впервые записанная в 1950 году.

Ломбарди – не единственный Пакер, упомянутый в новой коллекции.

3. «Тренер очень честный. Он обращается со всеми нами как с собаками». – Генри Джордан

Генри Джордан был не только профессиональным защитником с Пэкерс времен Ломбардии, но и профессионалом. После ухода из НФЛ Джордан был первым генеральным директором Summerfest до своей смерти от сердечного приступа в 1977 году.

4. «Ненавижу цветы – рисую их, потому что они дешевле моделей и не двигаются». -Джорджия О’Киф

Уроженка Сан-Прерии, Джорджия О’Киф известна своими великолепными картинами цветов крупным планом, такими как серия Red Canna. В статье, опубликованной в 1954 году в New York Herald Tribune, она предложила несентиментальное объяснение того, почему они были выбраны в качестве испытуемых.

5. «Я начал с вершины и постепенно спускался вниз». -Орсон

Орсон Уэллс был резидентом Кеноши, когда ему было за двадцать, когда он сделал свой шедевр «Гражданин Кейн» (1941).

6. «Хьюстон, у нас проблема». – Джеймс Ловелл

Иногда цитата, которую мы помним, не совсем то, что сказал человек. Благодаря фильму «Аполлон-13» многие люди помнят заявление астронавта Джеймса Ловелла о том, что «Хьюстон, мы У вас есть Проблема. Но Ловелл говорил в прошедшем времени. Сценаристы фильма изменили его на настоящее время для большей интриги. Ловелл окончил среднюю школу Джуно в Милуоки, и в его честь была названа улица в центре города.

7. «Когда мы рассматриваем землю как сообщество, к которому мы принадлежим, мы можем начать использовать ее с любовью и уважением». – Альдо Леопольд

Коллекция Йельского университета уступает место многим цитатам Альдо Леопольда, новатора в области охраны природы, эколога и педагога, чья классическая книга «Альманах округа Сэнд» (1949) во многом опиралась на его наблюдения в округе Саук.

8. «Не будь таким скромным – ты не так уж хорош». – Голда Меир

Согласно статье в New York Times от 1969 года, премьер-министр Израиля Голда Меир любила давать этот умный совет. Меир вырос в Милуоки и посещал школа в центре города который теперь носит ее имя.

9. «Есть земля живых и земля мертвых, а мост – это любовь, единственное выживание, единственный смысл». – Торнтон Уайлдер

Это последние слова из романа жителя Мэдисона Торнтона Уайлдера «Мост Сент-Луис Рэй», который получил Пулитцеровскую премию за художественную литературу в 1928 году, произвел множество кинематографических адаптаций и вдохновил Джона Хирси на создание «Хиросимы», и его можно назвать дедушкой катастрофы. фильмы. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр процитировал слова Уайлдера во время поминальной службы по жертвам терактов 11 сентября.

10. «Ясно, что ключевым элементом любой политики США по отношению к Советскому Союзу должно быть сдерживание российских экспансионистских тенденций в долгосрочной перспективе, а также терпение, твердость и бдительность». – Джордж Ф. Кинан

Под псевдонимом «X» дипломат Милуоки Джордж Ф. Кинан Он опубликовал «Источники советского поведения» в журнале «Иностранные дела» в 1947 году, в котором изложил стратегию и образ мышления Америки в период «холодной войны», которые будут действовать на протяжении десятилетий.

11. «Я не стану гордиться флагом страны, которая угнетает черных и цветных». – Колин Каперник

В 2016 году защитник команды San Francisco 49ers. Колин Каперник Он сделал это заявление в ответ на вопрос репортера NFL.com после того, как Каперник отказался исполнять национальный гимн перед предсезонной игрой против «Грин Бэй». Квотербек, который родился в Милуоки и провел несколько лет детства в Фонде дю Лак, был не первым профессиональным спортсменом, протестовавшим во время исполнения государственного гимна. Но его слова и действия перевернули и поляризовали мир профессионального спорта, политики и средств массовой информации.

12. «У меня есть список из двухсот пяти человек, которые были известны государственному секретарю как члены Коммунистической партии и продолжают служить и формировать политику Государственного департамента». – Солнце. Джозеф Маккарти

Злополучная речь сенатора Джозефа Маккарти в День Линкольна перед Республиканским женским клубом в Уилинге, Западная Вирджиния, в 1950 году положила начало эпохе террора как антикоммунистического крестоносца и охотника на ведьм. Сегодня «Политифакт», скорее всего, назовет заявление Маккарти либо ошибкой, либо оценкой «Огненных штанов». Никто не видел этого предполагаемого списка, хотя репортеры продолжали попытки, в том числе Три сотрудника журнала Milwaukee Journal Кто жарил Маккарти за обедом в ресторане в центре города.

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