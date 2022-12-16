12 человек погибли в результате оползня в Малайзии, более 20 пропали без вести

Оползень произошел на территории кемпинга около 3 часов ночи.

Восемь раненых, не менее 50 спасены

В поисково-спасательных работах задействовано почти 400 человек — полиция

КУАЛА-ЛУМПУР (Рейтер) — По меньшей мере 12 человек погибли в результате оползня, когда они спали в лагере в Малайзии рано утром в пятницу, сообщили официальные лица, поскольку поисковые группы расчищали густую грязь и рубили деревья в поисках более 20 пропавших без вести.

В заявлении государственного пожарно-спасательного управления говорится, что оползень произошел в штате Селангор на окраине столицы Куала-Лумпура около 3 часов ночи (19:00 по Гринвичу) и разрушил склон холма до органической фермы с кемпингом.

22-летняя Те Линь Сюань рассказала, что находилась в кемпинге с 40 другими людьми, когда произошел оползень. Она сказала, что один из ее братьев умер, а другой находится в больнице.

«Я слышала громкий звук, похожий на гром, но падали камни», — сказала она ежедневной малайзийской газете Berita Hariya. «Мы чувствовали, что палатки становятся неустойчивыми, и земля вокруг нас осыпается. К счастью, я смог покинуть палатку и перейти в более безопасное место. Мы с мамой сумели выползти, чтобы спастись».

Пожарно-спасательная служба заявила, что более 90 человек оказались в ловушке из-за оползня, 59 спаслись, а 22 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Она добавила, что помимо 12 погибших еще восемь госпитализированы.

Министр здравоохранения Зулейха Мустафа заявила на пресс-конференции, что одна из женщин, доставленных в больницу, была беременна, в то время как другие получили травмы, начиная от незначительных и заканчивая подозрением на травму позвоночника.

Начальник районной полиции Суфиан Абдулла сказал, что все погибшие были малайзийцами, включая пятилетнего мальчика.

Он сообщил на пресс-конференции, что около 400 человек были отправлены из нескольких агентств, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.

По словам директора государственного пожарно-спасательного управления, оползень произошел с предполагаемой высоты 30 метров (100 футов) над лагерем и занял площадь около 1 акра (0,4 га).

Кадры, транслировавшиеся по местному телевидению, показали последствия большого оползня в крутом лесном массиве рядом с дорогой, в то время как на других изображениях в социальных сетях видно, как спасатели карабкаются по густой грязи, большим деревьям и другому мусору.

Графика Рейтер

«Я молюсь, чтобы пропавшие без вести были найдены в целости и сохранности в ближайшее время», — написал в пятницу утром в Твиттере министр природных ресурсов, окружающей среды и изменения климата Малайзии Ник Назми Ник Ахмад, один из нескольких министров, направляющихся на место происшествия. «Спасательная команда работает с утра. Я еду туда сегодня».

Катастрофа произошла примерно в 50 км (30 милях) к северу от Куала-Лумпура в городе Батанг Кали за пределами знаменитой вершины холма Гентинг Хайлендс, района, известного своими курортами, водопадами и природной красотой.

Всем лагерям и зонам отдыха на воде вокруг Батанг Кали было приказано немедленно закрыться до дальнейшего уведомления, сообщило информационное агентство Бернама в Твиттере со ссылкой на министра внутренних дел.

Фотографии, размещенные на странице органической фермы отца в Facebook, показывают ферму в небольшой долине с большим количеством места, где можно разбить палатки.

Селангор — самый богатый штат в стране, и раньше здесь случались оползни, часто связанные с вырубкой лесов и расчисткой земель.

В регионе сезон дождей, но сильных дождей или землетрясений за ночь не зарегистрировано.

Год назад около 21 000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных проливными дождями, в семи штатах страны.

(Отчет: Розанна Латиф, Энджи Тео, Янтолтра Нгои, Хасанур Хуссейн; сценарий Линкольн Файст. Редактирование Эд Дэвис и Джерри Дойл

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