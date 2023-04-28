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12 человек погибли в результате ракетного и беспилотного удара России по Украине | виды спорта

28 апреля, 2023
Boleslava Sokolova

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