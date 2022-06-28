12 человек погибли и 251 получили ранения в результате утечки хлора в порту Иордании.

(Рейтер) — По меньшей мере 12 человек погибли и 251 получили ранения в результате утечки газообразного хлора из резервуара для хранения в иорданском порту Акаба, сообщили официальные лица и государственные СМИ в понедельник.

Официальные лица заявили, что утечка произошла после того, как во время транспортировки упал резервуар, наполненный 25 тоннами газообразного хлора, который экспортировался в Джибути.

Видео, размещенное на странице государственного телевидения в Твиттере, показывает, как резервуар для хранения падает с крана и ударяется о палубу корабля, после чего в воздух поднимается желтый газ, когда люди бегут.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Чиновники министерства здравоохранения заявили, что ожидают, что ко вторнику в больницах останется лишь небольшое количество людей.

Люди стоят возле больницы после утечки токсичного газа из резервуара для хранения в иорданском порту Акаба, Иордания, 27 июня 2022 года. REUTERS/Abraham Farajian Читать далее

Хлор является широко используемым дезинфицирующим средством и средством для очистки воды, но при вдыхании этот газ превращается в соляную кислоту, что может привести к внутреннему ожогу и утоплению, вызывая водную реакцию в легких.

Официальные лица в Иордании заявили, что зернохранилища в Акабе приостановили работу, чтобы позволить осмотреть зерно и найти любые признаки загрязнения, но морское движение в портах Акабы продолжается.

Они добавили, что в момент аварии не было судов, разгружающих зерно.

Порт Акаба, расположенный на северной оконечности Красного моря, долгое время был основным транзитным маршрутом для иракского импорта и экспорта.

Государственное телевидение сообщило, что премьер-министр Бишр аль-Хасауна прибыл в Акабу и отправился в больницу, где оказывает помощь некоторым раненым.

Государственное телевидение процитировало слова министра информации о том, что Аль-Хасауна также сформировала группу по расследованию аварии во главе с министром внутренних дел.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

(Обложка Моатаза Мухаммада, Омара Фахми, Наиры Абдуллы и Сулеймана Аль-Халиди). Под редакцией Дипы Бабингтон, Марка Портера и Лизы Шумейкер

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.