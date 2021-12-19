13 человек арестованы в Иерусалиме в знак протеста против действий правительства против террористических атак

Десятки правых протестующих собрались у входа в Иерусалим в субботу вечером и призвали израильское правительство принять меры после череды палестинских нападений в последние недели, в том числе смертельной стрельбы на Западном берегу в четверг, в результате которой погибли 25 человек. люди. Годовалый студент ешивы.

Полиция сообщила, что они арестовали 13 человек за хулиганство, в том числе одного с «оружием». По словам Ynet, среди этих предметов были нож и кастеты.

На кадрах субботней демонстрации видно, как полиция использует водометы для разгона протестующих, заявивших, что они пытались перекрыть шоссе. Медики заявили, что один человек получил легкие ранения.

На одном видео с места событий можно услышать, как некоторые протестующие — в основном молодые евреи — скандируют «Смерть арабам» и размахивают израильскими флагами.

Субботняя акция протеста прошла через несколько часов после того, как 38-летний мужчина ушел. легко ранен Когда он был зарезан пожилой палестинской женщиной на контрольно-пропускном пункте возле мечети Ибрахими в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан.

Получите ежедневное издание Times of Israel

По электронной почте и никогда не пропустите наши самые важные новости Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями

В заявлении полиции говорится, что потерпевшая, жительница поселения Кирьят-Арба, столкнулась с нападавшим палестинцем до того, как израильские силы напали на нее, не открывая огня.

Демонстранты у моста Аль-Хайут: Смерть арабам … ваша деревня горит. pic.twitter.com/71qzMz8XnF — Шахар Глик (@glick_sh) 18 декабря 2021 г.

Нападение произошло недалеко от мечети Ибрагими, которая считается священной для евреев и мусульман и используется прихожанами обеих конфессий в молитвах. Это был главный очаг насилия.

Гробница часто посещается евреями по субботам и праздникам и часто находится под военной охраной.

Этот инцидент произошел на фоне всплеска палестинских террористических атак в последние недели, четыре из которых произошли только в Иерусалиме, в том числе смертельная стрельба В конце прошлого месяца его совершил член ХАМАС.

В четверг 25-летний Иегуда Дементман был убийство Два человека были ранены в результате обстрела города Хомеш на Западном берегу. Дементман находился в машине у въезда в поселок, когда по машине был обстрелян.

По словам военного чиновника, автомобиль попал в засаду со стороны дороги.

Дементман был студентом семинарии недалеко от места нападения. Хомеш — это поселение, которое должно было быть покинуто в результате выселения в 2005 году, но теперь это место незаконно управляемой семинарии.

Отец девятимесячного сына проживал со своей семьей в поселении Шавей-Шомрон на Западном берегу.

Армия заявила, что все еще ищет нападавших, и в субботу расширила свои поиски в районе Дженина на Западном берегу.

Палестинские фракции ХАМАС, Исламский джихад и Народный фронт освобождения Палестины высоко оценили нападение в четверг, но не взяли на себя ответственность за него.