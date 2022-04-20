14 выглядит как русская кукла, которую вы должны проверить

У Пола Радда и Наташи Лионн больше общего, чем кажется. Если Леон всю свою карьеру провела на грани между хорошим хаосом Нью-Йорка и грязным нейтралитетом Нью-Йорка, то Радд — хаотичное добро из долины Гудзона, которое может внезапно превратиться во зло (см. Apple TV+ The Shrink Next Door). Они оба разделяют необоснованные чувства, особенно на ночном телевидении, и оба пережили переход от звезды-подростка к взрослому актеру, занимая место в прошлом и настоящем аудитории. Однако для этого списка наиболее важной чертой, которая объединяет Леона и Рода, является комедия Netflix с элементами жанра, который со временем стал зловещим.

«Русская кукла» Леона получила широкое признание. Напротив, «Live With Yourself» Пола Радда изо всех сил пытался добиться прорыва. Это не вина Рода, который дал Номинант на «Золотой глобус» в роли Майлза Эллиотта, измученный мужчина подвергается экспериментальному лечению, и его заменяет улучшенная версия Майлза Эллиота (также Радда). Несмотря на многочисленные похвалы шоу, его не продлили на второй сезон.

Как ни странно, это может сделать его привлекательным для зрителей «Русской куклы». Помимо общего стилистического подхода сериала, «Жить с собой» состоит из восьми эпизодов, которые разворачиваются менее чем за четыре часа. Она полна миростроительных разработок. Чаще всего он связывает себя с одним из лучших актеров Голливуда. Как Род и Леон, стоит посмотреть.