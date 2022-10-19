14-дюймовому и 16-дюймовому MacBook Pro исполнился 1 год: когда ждать обновления

Хотя мы увидели введение нескольких новых айпад И Верблюд Что касается сегодняшних моделей, мы еще не получили никаких анонсов Mac, которые мы ожидаем увидеть до конца года. По совпадению, ровно год назад были анонсированы 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro, и они имеют совершенно новый дизайн. М1 Про И М1 Макс. фишки, полностью новые экраны, МагСейф 3 и более.



Модели MacBook Pro с обновленным дизайном представляют собой первую за многие годы серьезную модернизацию высокопроизводительного ноутбука Mac и важный шаг вперед в продолжающемся переходе Apple на собственный кремний для линейки Mac. Через год после его появления некоторые клиенты могут задаваться вопросом, что будет дальше с MacBook Pro, поэтому продолжайте читать, чтобы узнать больше.

чего ты ожидаешь



В прошлом году MacBook Pro претерпел серьезные изменения в дизайне, а также новый 14-дюймовый размер, который дополняет младшую 13-дюймовую модель, которая осталась в линейке без редизайна. Учитывая новый дизайн более крупных моделей, Apple, скорее всего, будет придерживаться существующего форм-фактора в течение нескольких лет, поэтому любые обновления до тех пор, как правило, будут незначительными изменениями характеристик с повышением производительности.

Ожидается, что будущие 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro будут оснащены еще не анонсированными моделями. м 2 Чипы Pro и ‌M2‌ Max, основанные на чипсете ‌M2‌, анонсированном в июне. Ожидается, что чип M2‌ Max будет иметь 12-ядерный процессор и 38-ядерный графический процессор, а также до 64 ГБ памяти, в то время как чип M2‌ Pro будет немного менее мощным. Ожидается, что дизайн, дисплей и другие функции будут практически идентичны текущим моделям, а это означает, что единственным серьезным изменением станут чипы «M2‌ Pro» и «M2‌ Max».

Чип ‌M2‌, который вскоре станет семейством чипов ‌M2‌, представляет собой второе поколение кремния Apple, которое повышает производительность и энергоэффективность. Пока что на стороне Mac чип ‌M2‌ работает только на 13-дюймовом MacBook Pro и 13-дюймовом дисплее с измененным дизайном. MacBook Air. Сообщается, что помимо «M2‌ Pro» и «M2‌ Max», которые мы ожидаем увидеть в 14-дюймовом и 16-дюймовом MacBook Pro, Apple также работает над чипом «M2‌ Extreme» для будущего кремния Apple. Мак Про.

Когда ждать новые модели



Если вы ищете новый 14-дюймовый или 16-дюймовый MacBook Pro, вы можете подождать еще несколько недель. согласно с Блумбергх Марк ГорманОжидается, что Apple объявит о новом MacBook Pro, возможно, вместе с новым M2‌. Мак мини, уже в ноябре. Горман отметил в своей последней книге в своем информационном бюллетене Power On, что Apple часто отмечает новые выпуски Mac на ноябрь, чтобы промежутки между их запусками, и что новые Mac были неожиданными наряду с сегодняшними объявлениями «iPad» и Apple TV.

Хотя новый MacBook Pro готовится к выпуску в ближайшем будущем, я не ожидаю, что он будет выпущен вместе с iPad Pro. Исторически компания выпускала новые компьютеры Mac в ноябре, как это было в 2019 году с первым 16-дюймовым MacBook Pro и в 2020 году с первыми MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini на базе Apple Silicon. Говоря о новых продуктах, Apple работает над версией Mac mini M2, которая станет первым обновлением самого маленького Mac компании за два года.

Хотя изначально ожидалось, что Apple проведет в октябре мероприятие для СМИ, чтобы продемонстрировать новый iPad‌ и Mac, теперь ясно, что такого мероприятия не будет, поскольку многие презентации уже были сделаны в пресс-релизе.