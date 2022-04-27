14-летняя девочка была избита до потери сознания старшим школьником в Канаде после того, как он сделал антиазиатские и гомофобные комментарии.

Местные власти Канады расследуют нападение, в результате которого 14-летний ученик средней школы Ричмонда потерял сознание.

Дженис Ши, ученица девятого класса средней школы Хью Бойда, сказала, что 17-летняя ученица 11-го класса ударила ее в школьном коридоре и нанесла ей травмы головы в четверг.

По словам потерпевшей, она спускалась по лестнице во время обеда, когда старший ученик побежал за ней. Потом он начал ее бить и ругать.

«Он назвал меня гомофобным клеветником. Он назвал меня «F» и сказал, что все азиаты уродливы, и он ненавидит всех азиатов», — сказал Ши.

я говорил КТВ Что до инцидента злоумышленник ни разу с ним не взаимодействовал.

Она сказала: «Он думал, что я говорила людям, что ему нравится другая девушка, а я нет. [sic] его вообще до этого».

Ши, который был доставлен в больницу для лечения, получил сотрясение мозга. Она сказала, что авария заставила ее бояться возвращаться в школу.

Мать жертвы, Джордана Соренсен, спешить в школу После того, как ему сказали, что Се дважды терял сознание после ударов ногами и кулаками.

Тим Соренсен, отец жертвы, позже узнал, что их дочь неоднократно били по лицу, пока она лежала на полу, пока не вмешались другие ученики. Он сказал, что местные власти сообщили ему, что предполагаемому нападавшему будет официально предъявлено обвинение в нападении.

Инцидент в настоящее время расследуется местной Королевской канадской конной полицией (RCMP) в Ричмонде.

По словам капрала. Ян Хендерсон, студент, участвовавший в этой сцене, был арестован и передан законному опекуну.

«Из-за соображений конфиденциальности и ограничений Закона об уголовном правосудии для несовершеннолетних RCMP в Ричмонде не может раскрывать дополнительные подробности или имена причастных», — написал Хендерсон в своем заявлении.

Хендерсон сказал, что подробности о подозреваемом не были обнародованы в СМИ. Закон об уголовном правосудии по делам несовершеннолетнихв котором указано, что информация о малолетнем правонарушителе не должна публиковаться.

Несмотря на то, что Се боится вернуться в школу, она сказала, что получает поддержку от друзей и школьных консультантов.

«Хотя я боялся возвращаться, мои друзья помогли мне почувствовать себя лучше», — сказал Се. «Все писали мне… все утешали меня и говорили, что я могу остаться с тобой на весь день, если захочу и [they’ll] Отведи меня в класс, и они останутся со мной».

Дэвид Сэдлер, директор по связям с общественностью школьного округа Ричмонда, выступил с заявлением. Си-Би-Си Отмечая, что школьный совет осознает свою ответственность за создание «позитивного климата и безопасной и здоровой окружающей среды».

Сэдлер также написал, что каждый член его школьного сообщества должен действовать «этично и законно, проявляя уважение» к другим.

Подруга семьи Сьюзан Тран запустила кампанию на GoFundMe Чтобы помочь финансировать «консультации по травмам, медицинскую и физиотерапию» Се. По словам Трана, часть собранных денег будет использована, чтобы помочь ей и ее семье «отдать должное этому ужасающему поступку».

главное фото через Сьюзан Тран

История продолжается

Нравится этот контент? Узнайте больше от NextShark!

Женщина спасает испуганную собаку, застрявшую в расплавленной резине в Таиланде.

Известный итальянский отель типа «постель и завтрак» распространяет расистские сообщения о китайских «мокрых» рынках

Звезды тенниса спрашивают #WhereIsPengShuai, WTA угрожает покинуть Китай из-за ее исчезновения

Подозреваемый в смертельном пожаре на аниме-студии в Японии арестован после выздоровления 10 месяцев спустя