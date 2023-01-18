145 на борту, самолет Qantas благополучно приземлился после сигнала SOS в воздухе

Австралийские СМИ (спектакль) сообщили, что были «сообщения об отказе двигателя».

Сидней:

Службы скорой помощи в аэропорту Сиднея в среду постарались встретить прибывающий рейс Qantas и перед благополучной посадкой подняли полуденное предупреждение об отказе двигателя.

В заявлении Qantas говорится, что рейс QF144 перевозил 145 пассажиров из Окленда, Новая Зеландия.

Корреспондент AFP на месте происшествия сообщил, что Boeing 737-800 без происшествий приземлился на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сиднея и теперь будет проверен инженерами.

Qantas заявила, что статус дневного оповещения был понижен до PAN — или «Требуется потенциальная помощь» — до того, как рейс приземлился.

Авиакомпания не уточнила точную проблему, но сообщила, что в одном из двигателей самолета «проблема возникла» примерно через два часа после взлета.

Она добавила: «Хотя отключение авиационных двигателей происходит редко и, естественно, вызывает беспокойство у наших пассажиров, наши пилоты обучены безопасно управлять ими, а самолеты рассчитаны на длительные полеты на одном двигателе».

Airservices Australia, государственный авиационный регулятор, заявил, что PAN указал на ситуацию, которая «требует внимания со стороны управления воздушным движением».

Qantas неизменно входит в число самых безопасных авиакомпаний мира и не попадала в аварии со смертельным исходом более 70 лет.

Скорая помощь Нового Южного Уэльса ранее сообщила, что служба приступила к планам «аварийной активации», поскольку самолет подал сигнал бедствия, пролетая над Тасмановым морем между Австралией и Новой Зеландией.

Пресс-секретарь сообщила, что были вызваны скорая помощь, а в аэропорту дежурили машины скорой помощи.

Boeing 737-800 — это двухмоторный самолет, способный безопасно приземлиться только с одним двигателем.

По данным правительства Австралии, телефонный звонок Mayday «указывает на то, что самолет находится в серьезной и непосредственной опасности и требует немедленной помощи».

(За исключением заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и была опубликована из синдицированного канала.)