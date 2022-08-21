15 августа 2022 Новости России и Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц проводит совместную пресс-конференцию с премьер-министром Норвегии в Осло, Норвегия, 15 августа. (Кей Нитфельд/Image Alliance/Getty Images)

Европейские лидеры в понедельник обсудили возможный запрет на визы в Шенген или ЕС для граждан России.

«Важно ввести санкции против виновных в войне, против многочисленных олигархов и тех, кто получает финансовую и экономическую выгоду от этого путинского режима, и мы будем продолжать это делать», — заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шаальс. Совместная пресс-конференция в Осло.

Однако он подчеркнул, что «руководители также должны понимать, что есть много людей, бегущих из России, потому что они не согласны с российским режимом». … И все решения, которые мы принимаем, не должны затруднять им путь к свободе, выезд из страны, уход от своего руководства и от диктатуры в России.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин с этим не согласна. Он отметил, что это «не черно-белая проблема», добавив, что он понимает «разочарование, которое сейчас испытывают люди в Европе по поводу того, что русские путешествуют, как будто ничего не произошло».

«Российские граждане могут путешествовать, въезжать в Европу, въезжать в Шенгенскую зону, быть туристами, и я не считаю правильным видеть сцены, когда Россия убивает людей в Украине. Это неправильно», — сказал он, добавив, что лидеры должны обсудить этот вопрос. в Европейском Совете и в Шенгенской зоне – а это 26 европейских стран – регион с членами.

Премьер-министр Норвегии — члена Шенгенской зоны, но не члена ЕС — указал, что россияне имеют «ограниченные» возможности путешествовать из-за строгих ограничений на полеты, введенных Европой.

Он добавил, что поездка позволила россиянам по-новому взглянуть на войну в Украине.

«Из-за пропаганды в России получают черно-белую картину. Так что россияне, находящиеся в других частях мира, видят этот конфликт с другой стороны, получают другую информацию — это точка зрения, которую необходимо учитывать», — сказал журналистам Йонас Кар.