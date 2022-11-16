15 вещей, которые дети должны знать о космических путешествиях

Ванные комнаты стали очень важными для Алана Шепарда, первого астронавта НАСА. Туалета не было, потому что дорога займет всего 15 минут. Никто не думал, что им, возможно, придется ждать в своей капсуле четыре часа перед запуском. Когда он попросил уйти, командный состав сначала сказал «нет», но в конце концов сказал «хорошо», но он не мог покинуть капсулу. К счастью, воздух, проходящий через его скафандр, высушил все перед запуском. Затем НАСА разработало оборудование для обработки мочи.

Первый соединен с пластиковой трубкой, клапаном, зажимом и сборным мешком. Это было не очень хорошо, потому что иногда протекал. В 1962 году Джон Гленн использовал его во время своего пятичасового полета.

Поскольку полеты Gemini были намного дольше предыдущих, НАСА наконец-то пришлось иметь дело с фекалиями в космосе. Первое снаряжение было очень простым: сумка, которую космонавты прикрепляли к своим ягодицам. Первой космической станции НАСА «Скайлэб» понадобился туалет, потому что астронавты будут жить в космосе месяцами. К сожалению, это была просто дыра в стене с вытяжкой и сумкой.

С женщинами в составе экипажей космических челноков НАСА необходимо было переосмыслить дизайн своего туалета. Это называлось системой сбора отходов. Отверстие было намного меньше, чем обычное отверстие для унитаза, поэтому целью астронавта было быть хорошим! Сегодня астронавты на Международной космической станции пользуются туалетом гораздо большего размера, а пылесос всасывает отходы. Затем отходы попадают в контейнер, который утилизируется и сжигается в атмосфере Земли. Пользоваться ванной комнатой по-прежнему неудобно, но стало намного лучше, чем раньше.





15. Будущее выглядит светлым.