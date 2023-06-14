15-дюймовый MacBook Air с 256 ГБ памяти имеет более низкую скорость SSD, чем модели с большей емкостью.

Как и ожидалось, 15-дюймовый MacBook Air с 256 ГБ памяти имеет один чип NAND. Канал МаксТек на YouTube. Это приведет к тому, что модель на 256 ГБ будет иметь более медленную скорость чтения и записи SSD, чем модели на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, которые имеют несколько микросхем NAND для более высоких скоростей, но фактические результаты будут отличаться.



Модели новейших 13-дюймовых MacBook Air, 13-дюймовых MacBook Pro и Mac mini емкостью 256 ГБ также оснащены одним чипом NAND, а результаты тестов показывают снижение скорости SSD на 30–50 % по сравнению с моделями предыдущего поколения. Раньше Apple использовала два слайса по 128 ГБ для компьютеров Mac на 256 ГБ, но переключилась на один слайс по 256 ГБ для более новых моделей.

Более низкая скорость SSD может повлиять на такие задачи, как перемещение файлов на внешний диск, а общая производительность системы может немного снизиться во время тяжелых рабочих нагрузок, поскольку Mac временно используют пространство SSD в качестве виртуальной памяти, когда физическая оперативная память полностью используется. Однако среднестатистический покупатель, купивший 15-дюймовый MacBook Air, вряд ли заметит меньшую скорость. Клиентам, которым нужна максимальная скорость, следует настроить 15-дюймовый MacBook Air с объемом памяти не менее 512 ГБ, что на 200 долларов дороже модели с 256 ГБ.

15-дюймовый MacBook Air поступил в продажу сегодня после того, как на прошлой неделе начались заказы. Ноутбук имеет тот же чип M2 и общий дизайн, что и 13-дюймовая модель, с новыми ключевыми функциями, включая увеличенный экран и два дополнительных динамика. Цены на 15-дюймовую модель начинаются с 1299 долларов, а на 13-дюймовую — менее 1099 долларов.