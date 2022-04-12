15-летний российский гонщик, который отдал нацистское приветствие, говорит, что он «идиот», но не поддерживает фашизм.

15-летний Артем Северюхин выиграл картинговую гонку на чемпионате Европы в Португалии в воскресенье.

Во время празднования он, казалось, отдал нацистское приветствие, вызвав возмущение в мире автоспорта.

Артем Севрюхин, 15-летний российский картингист, отрицает нацистское приветствие и поддержку фашизма после того, как сделал этот жест после гонки на выходных.

Похоже, что Северукин сделал ход после победы в первом круге чемпионата Европы в Португалии в воскресенье. В классе OK второй высший уровень соревнований по картингу.

Стоя на самой высокой ступеньке трибуны, Северюхин ударился в грудь и поднял руку в явно нацистском приветствии, после чего на несколько секунд разразился смехом.

Смотрите инцидент здесь:

— Дэнни Армстронг (@DannyWArmstrong) 11 апреля 2022 г.

Молодой человек выступал под итальянским флагом из-за санкций, введенных против российских спортсменов после вторжения их страны в Украину. По правилам Международной автомобильной федерации (FIA) — мирового руководящего органа автоспорта — российские спортсмены должны выступать либо под нейтральным флагом, либо под флагом другой страны, к которой они принадлежат.

После явного нацистского приветствия Севрюхин был почти на месте. Его команда, Ward Racing, победила его. и он В настоящее время находится под следствием FIA..

Но в понедельник он разместил в Instagram два видео, одно на английском и одно на русском, заявив, что не собирается делать нацистский жест.

Пост, опубликованный Артемом Северюхиным (@artem.severiukhin)

В видео на английском языке Северюхин выглядит явно расстроенным и часто бормочет, что затрудняет расшифровку частей его речи.

«Я стоял на трибуне, рисуя жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это неправда. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества», — сказал он.

Далее Северукин сказал, что удар в грудь был жестом уважения к участию в гонках под итальянским флагом.

«Мужчины перед трибуной показали мне, что в Италии в таких случаях принято бить себя в грудь в области сердца, выражая благодарность», — сказал он.

Он не дал никаких объяснений вооруженному жесту, который он сделал сразу после этого, и продолжил: «Я не могу объяснить, как все остальное произошло. Я знаю, что это моя вина, я знаю, что я идиот, и я готов понести наказание. «

«Но, пожалуйста, поймите, что этим жестом я не поддерживал нацизм или фашизм».

Класс картинга OK, в котором выступал Северюхин, является ключевым источником для более высоких уровней картинга и элитного автоспорта. Пилоты F1, включая Макса Ферстаппена и Чарльза Леклерка, являются известными бывшими участниками.