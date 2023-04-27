15-летняя российская теннисистка Андреева обыграла Фернандеса в Мадриде

15-летняя россиянка Мира Андреева стала третьим самым молодым игроком, выигравшим матч основной сетки турнира WTA 1000, сногсшибательно обыграв финалистку US Open 2021 Лейлу Фернандес со счетом 6:3, 6:4 в первом раунде Madrid Open в среду. Андреева, занявшая 194-е место в мире, спасла пять из шести тупиковых очков против 49-й ракетки мира Фернандес из Канады. Она встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя во втором раунде позже в четверг в турнире на грунтовом корте.

«Это был действительно тяжелый матч для меня, и я просто старалась изо всех сил и отыграла каждое очко», — сказала Андреева, которая также стала второй 15-летней женщиной, победившей соперницу из топ-50 на турнире WTA 1000. «Сегодня я очень доволен своей формой».

Андреева сказала, что ей нужно время, чтобы оправиться от поражения в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису среди девушек в начале этого года, где она проиграла матч после победы в первом сете. «Мой тренер сказал мне, что через пять лет вы, вероятно, даже не вспомните, играли ли вы в финале Открытого чемпионата Австралии или против кого. Это немного помогло мне. Однако я помню это, и это было больно, но теперь это в прошлом», — сказала она. сказал.

Старшая сестра Андреевой, 18-летняя Эрика, также участвует в WTA Tour.

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