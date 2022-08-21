15 лет назад BioShock 2K покорила мир

картина : 2К Морской / 2К

Для тех, кто играет в видеоигры, 2007 год часто считается Один из лучших лет от середины. Это был год ссор: это было для Microsoft репрессии И Гало 3И Нинтендо взяла на себя супер Марио в галактику, Зов долга Он взорвал мир, переместившись в современную эпоху и т. д. Размер того года нельзя недооценивать только надрать задницу Для игр, а на топовом уровне на тот момент это была 2K Games биошок, На сегодняшний день ей 15 лет.

Разработана 2K Boston (позже Irrational Games), ныне несуществующей 2K Australia, режиссером и автором сценария является Кен Левайн из Бостона. биошок Это шутер от первого лица, действие которого происходит в 60-х годах. Пережив авиакатастрофу, главный герой Джек обнаруживает подводный город Восторг, который был построен его основателем, бизнесменом Эндрю Райаном, как убежище для элиты общества. Город был идеальной утопией, но в конце концов все полетело к чертям, как только было обнаружено геномодифицирующее вещество под названием АДАМ.

Благодаря использованию сывороток, известных как «плазмиды», все в городе получили сверхспособности. Итак, начинается классовая война: с одной стороны, Райан заказывает сверхчеловеческий гидрокостюм, одетый в Больших Папочек, чтобы защитить маленьких девочек по имени Маленькие Сестрички, когда они собирают АДАМ с трупов. С другой стороны был Атлас, человек, который убедил теперь уже бедных граждан Восторга восстать против Райана, причем обе стороны использовали одержимых плазмидами граждан, называемых Мутантами, для организации стычек по всему городу.

картина : бродячие игры / 2K

Первоначально исключительно для Xbox 360 и Windows, биошок Выпущенный к одобрению критиков, с особой похвалой за атмосферу и Повествование, в который вошли идеи писателя Джорджа Оруэлла и, прежде всего, философа Айн Рэнд. К концу месяца дебюта было продано 490 000 копий, а к марту 2010 года было продано 4 миллиона копий на всех платформах. (В 2008 и 2009 годах он был портирован соответственно на PlayStation 3 и Mac.)

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На какое-то время индустрию охватила лихорадка BioShock. Она была включена в Смитсоновскую галерею, посвященную искусству видеоигр, и была признана одной из лучших игр всех времен. Вместе с оригиналом массовый эффект и 2008 г. кий, Игра использовалась в качестве примера при обсуждении особенностей видеоигр как формы искусства. И выпустил две серии: 2010 Биошок 2 От 2K Marin был прямым продолжением, в котором игроки взяли под свой контроль Большого папу по имени Сигма через десять лет после оригинальной игры и предоставили возможность использовать плазмиды и искать его пропавшую младшую сестру. С другой стороны Нет финала С возвращающейся игрой Irrational, усыпанной звездами, Букер ДеВитт стремился телепортировать искажающую реальность Элизабет Комсток из города Колумбия в небо в 1912 году. Нет финала Который я окончательно связал с сюжетом оригинальной игры.

В последующие годы биошок Воцарилось спокойствие, за пределами 2K и Levine были попытки выйти на те же уровни повествования, что и в первой игре. Вы можете увидеть ее кости в других играх, таких как Naughty Dog. последний из нас, Машинные игры Вольфенштейн Перезагрузка и Arkane потерпевший или же оскорбительный без особых усилий. (Нет финала Технически это первая игра для пап, так как она была выпущена всего за несколько месяцев до оригинала. Мы задерживаем.) Киберпанк 2077, Который, возможно, имеет лучшие элементы боя и иммерсивного симулятора, чем биошок, У него внутри кусочек старинного шутера. Вы можете даже утверждать, что что-то вроде Диско Элизиум или же спящий гражданин Меня это тоже коснулось.

картина : 2K игры

Но что касается самой франшизы, то пока она только…Существующий. Частью проблемы является отсутствие последующих действий: A четвертая запись Говорят, что он находится в разработке, но, учитывая проблемы с разработкой, от которых страдает вся франшиза, это больше похоже на идею, чем на реальность. И хотя он оставил сериал после 2013 года, Кен Левин не смог выпуск игры В течение последних девяти лет. Все, что осталось фанатам, это переиграть старые игры и, возможно, обсудить, как распорядилось время. Особенно продолжение. Нетфликс планирует превратить первую игру в фильм, Что-то изначально в картах Еще в 2008 г. Но еще неизвестно, сможет ли оператор действительно воплотить это в жизнь. Но реальный вопрос о нем биошок Будущее, даже если бы оно у него было, что он мог предложить, чего еще не было в оригинальной трилогии?

Дайте нам знать ваши мысли о биошок Привилегия в комментариях ниже. Как вы думаете, мы можем сделать еще одну запись, или мы должны оставить ее в покое?

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