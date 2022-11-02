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15 лучших ранних предложений Amazon в Черную пятницу, которые вы можете получить прямо сейчас

2 ноября, 2022
Artem Sokolov

Amazon официально находится в режиме праздничного сезона. Ритейлер начал предлагать рано Черная пятница В прошлом месяце во время октябрьского Prime Day, и с тех пор стали появляться хиты.

Ритейлер предлагает большие скидки на 4K-телевизоры, ноутбуки, одежду, товары для дома, iPad и многое другое. Есть много вещей, которые нужно принять — даже для нас — поэтому мы делаем шаг назад, пропускаем посредственные предложения и выделяем лучшие предложения, которые вы можете получить прямо сейчас.

Как и ожидалось, на устройствах Amazon есть множество предложений. Fire TV Sticks, Echo Dots и несколько камер видеонаблюдения Blink теперь продаются по самой низкой цене в этом году. Amazon также предлагает множество отличных предложений Apple. Например, iPad Air 2022 сейчас стоит по самой низкой цене за всю историю. Но обратите внимание: Best Buy противодействует многим сделкам Amazon и в некоторых случаях предлагает продажи, которые Amazon еще не предлагал.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это внешние трейдеры. Многие предложения быстро распродаются, и Amazon отказывается от сторонних продавцов для продажи товаров. Это не проблема, но в некоторых случаях мы видели сторонние продавцы, предлагающие подержанные/отремонтированные товары вместо новых. Хотя страница продукта обычно отображается, когда товар используется, распечатка может быть маленькой, поэтому будьте осторожны с продавцом, когда нажимаете кнопку покупки.

Ниже вы найдете лучшие предложения Amazon Black Friday, которые мы видели сегодня. Мы обновим эту страницу, указав больше продаж, когда она будет запущена.

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