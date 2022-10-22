15 человек погибли и десятки получили ранения в автокатастрофе в Мадхья-Прадеше | последние новости Индии

Сообщается, что в результате трагического ДТП погибли по меньшей мере 15 человек, когда автобус попал в аварию в г. Мадхья-Прадеш Район Рева, примерно в 530 км от Бхопала, столицы штата. Автобус, в котором находились десятки человек, направлялся из Хайдарабада в Телангане в Горакхпур в Уттар-Прадеше. Десятки получили ранения.

В серии твитов главный министр штата Мадхья-Прадеш Шиврадж Сингх Чаухан выразил сожаление по поводу инцидента и сказал, что подробности были также переданы руководителю штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатху. Он подчеркнул, что «спасательная операция идет полным ходом». В другом посте он подчеркнул: «В этот час скорби мы поддерживаем тех, кто потерял членов своей семьи».

Йоги Адитьянатх объявляет о компенсации р2 лакха на семью умершего, и р50 тысяч на раненых. «Мои мысли с пострадавшими семьями», — написал он в твите на хинди.

Навнет Басин, директор полиции Ревы, по словам информационного агентства Anni, ранее заявил, что все пассажиры автобуса «предположительно являются жителями UP». Из 40 раненых 20 были доставлены в больницу в Праяградже в штате Уттар-Прадеш. Министр внутренних дел Мадхья-Прадеша доктор Нарутам Мишра сказал, что автобус направлялся из Хайдарабада в Горакхпур.

Главный министр Раджастхана Ашок Джахлот написал в Твиттере: «Грустно узнавать о дорожно-транспортном происшествии в парламенте Ревы, которое унесло много жизней. Искренние соболезнования семьям погибших. Я надеюсь, что они останутся сильными в это трудное время. Молимся за скорейшее выздоровление раненых.» (также).

«Похоже, троллейбус столкнулся с впереди идущим грузовиком, и когда водитель нажал на тормоз, в него врезался автобус позади него. Были проведены спасательные работы. Раненые отправлены в больницу», — сказал Манодж Пушап, Рева Джамех. АНИ.

(при участии АНИ)