16 декабря 2022 Новости России и Украины

Бритни Гринер обнимает свою жену Шерил после прибытия на совместную базу Сан-Антонио-Лэкленд в Сан-Антонио, штат Техас, 9 декабря. (Фото Мигеля Негрона для армии США)

Бритни Гринер Вышел из медицинского военного учреждения Пятница в Техасе, согласно его ленте в Instagram, после прибытия туда неделю назад после 10 месяцев содержания под стражей в России.

Для двукратного олимпийского чемпиона, который На прошлой неделе он был освобожден в результате обмена заключенными. После почти 300 дней содержания под стражей в России этот день стал еще одним шагом на пути ее реинтеграции в американскую жизнь.

В Пост в InstagramОна поблагодарила свою семью, WNBA, юристов и президента США Джо Байдена, среди прочих.

«Президент Байден, вы вернули меня домой, и я знаю, что вы полны решимости вернуть домой Пола Уилана и всех американцев. Я буду использовать свою платформу, чтобы сделать все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Я призываю всех, кто сыграл роль в возвращении меня домой. Я ценю их усилия по возвращению всех американцев домой. Продолжение следует. Каждая семья достойна быть целостной», — написал он, имея в виду Уилана, гражданина США, который находится под стражей в России с 2018 года.

«Я также хочу прояснить одну вещь: я хочу играть в баскетбол за «Финикс Меркьюри» из WNBA в этом сезоне, и, делая это, я надеюсь, что смогу сказать «спасибо» тем из вас, кто выступал за меня. Вскоре я опубликовал для себя», — добавил он.

Немного фона: Задержание Гринера вызвало международную озабоченность после того, как российские власти обнаружили вейп-картриджи, содержащие масло каннабиса, в сложный период в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Официальные лица США посчитали это ложным задержанием.

Она поехала в Россию, чтобы играть в баскетбол в межсезонье WNBA, и была арестована по обвинению в торговле наркотиками в аэропорту Московской области.

Несмотря на его показания о том, что он непреднамеренно упаковал марихуану в свой багаж, Крейнер был приговорен к девяти годам лишения свободы в начале августа и переведен в исправительную колонию в Республике Мордовия после отклонения его апелляции в середине ноября.

Центр Phoenix Mercury вернулся в США 9 декабря в качестве солдата, участвовавшего в войне России на Украине. Позже заключенных передали российскому торговцу оружием Виктору Боде.

Гринер осталась в Армейском медицинском центре Брук в Сан-Антонио для планового обследования. Он живет со своей женой Черелл Гринер в жилом комплексе в предгорьях.

Его арест и осуждение привлекли внимание к бедственному положению других американцев, находящихся под стражей в России, в том числе Пола Уилана и Тревора Рида. Освобождение Уилана не могло быть подтверждено последним обменом заключенными, в то время как Рид вернулся в США в апреле после почти трех лет судебного разбирательства.