16 июля делегации США и России обсудят вопросы кибербезопасности – Байден – мир

Вашингтон, 10 июля. Президент США Джо Байден заявил журналистам в пятницу перед отъездом в Делавэр, что представители США и России могут встретиться 16 июля для обсуждения вопросов кибербезопасности.

«Мы создали комитет – совместный комитет, – сказал Байден. – Они встречаются, я думаю, 16 числа. И я думаю, что мы собираемся сотрудничать».

При этом он не сообщил подробностей предстоящей встречи, включая ее место и формат.

На вопрос, чего он ожидает от президента России Владимира Путина, Байден ответил: «Мне неуместно говорить то, что я ожидаю от него сейчас. Но посмотрим».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам в пятницу, что Соединенные Штаты и Россия планируют провести переговоры по кибербезопасности на следующей неделе. Во вторник Псаки сообщил, что в ближайшее время состоятся консультации на уровне экспертов по вопросам кибербезопасности.

В пятницу между президентами России и США состоялся телефонный разговор. Это был первый телефонный разговор между Путиным и Байденом после саммита в Женеве 16 июня, когда они говорили около 3,5 часов. До этого два лидера разговаривали по телефону дважды, 26 января и 13 апреля.

В Кремле заявили, что президент продолжил диалог по вопросам информационной безопасности и противодействия киберпреступности, начатый на саммите Россия-США в Женеве. В контексте недавних сообщений о серии предполагаемых кибератак из России Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны совместными усилиями пресекать преступления в информационной сфере, запросов по этим вопросам из США не поступало. «Службы безопасности за последний месяц», – заявили в Кремле.