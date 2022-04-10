16-летняя олимпийская фигуристка Алисса Лю объявила о завершении карьеры.

Американская олимпийская чемпионка по сноуборду Алисса Лю вешает скейтерский ботинок.

Через два месяца после того, как она финишировала седьмой во время спорных женских соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, 16-летняя спортсменка объявила о своем уходе из спорта после «около 11 лет на льду».

Лю написал: «Я здесь, чтобы объявить, что ухожу из лыжного спорта». Инстаграм Суббота. «Я доволен тем, как сложилась моя карьера в скейтбординге. Теперь, когда я, наконец, достиг своих целей в скейтбординге, я продолжу свою жизнь… Этот скейтбординг научил меня гораздо большему в жизни, чем я ожидал. Я действительно счастлив. что я катался на коньках».

Лю — самая молодая женщина, когда-либо выигравшая свой первый американский титул в возрасте 13 лет в 2019 году, и успешно защитила свой титул в 2020 году с национальным рекордом 235,52, став самой молодой двукратной чемпионкой.

В прошлом месяце она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2022 года во Франции.

Алисса Лю: Американская фигуристка завоевала бронзу на чемпионате мира

начал понимать: Американская чемпионка по фигурному катанию Алисса Лью участвует в зимних Олимпийских играх.

Лео начал кататься на коньках в пять лет. Она дебютировала на международных соревнованиях среди юниоров в августе 2019 года и стала первой молодой американкой, прыгнувшей на соревнованиях четыре раза. Она также была первой женщиной, которая успешно выполнила трех- и четырехосную ось в одной и той же программе.

«Это были сумасшедшие 11 лет», — прокомментировала Лю фотографии из своей карьеры в фигурном катании. «Честно говоря, я никогда не думал, что достигну таких успехов, как LMAOO, я очень счастлив».

В 16 лет Лю была самой молодой фигуристкой-одиночницей сборной США в Пекине, наряду с Марией Белл и Карен Чен. Лю заняла восьмое место после короткой программы, но поднялась на седьмое после произвольной программы.

«Я очень счастлив», — Лео. Она сказала После короткой программы 15 февраля. «Я не могу поверить, что сегодня действительно сделала короткую чистую программу, потому что много тренировалась. Я очень рада, что все мои тренировки окупились, потому что здесь я соревнуюсь. Целью всей моей жизни и моей лыжной карьеры было участвовать в Олимпийских играх, так что теперь я могу официально сказать, что я «олимпиец».

2022 миры: Американская фигуристка Алисса Лью завоевала бронзу

Ее олимпийский опыт не обошлось без споров.

После того, как российской фигуристке Камиле Валеевой разрешили продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине, несмотря на положительный результат теста на запрещенное вещество, отец Лю, Артур Лю, сказал, что это решение «полностью разрушает олимпийский дух» чистых спортсменов.

«Всем чистым спортсменам будет очень сложно увидеть, что русские употребляют допинг, и они уйдут и убегут со всеми медалями, и вы ничего не сможете с этим поделать», — сказал сайту Артур Лю. «Диссидент» в феврале. «Почему вы хотите, чтобы ваши дети занимались спортом, который явно фальшивый?»

После Олимпийских игр выяснилось, что Лю и ее отец, бывший политический беженец, также были среди целей шпионской операции, которая, как утверждает Министерство юстиции, была заказана китайским правительством.

Объявив о завершении карьеры в субботу, Лю сказала, что ее карьера скейтбордиста наполнена «много хорошего и много плохого, но (вы знаете) это все».

«У меня появилось много друзей, так что много хороших воспоминаний я сохраню на всю оставшуюся жизнь», — написала она. «(Пока) я, наверное, все свободное время буду проводить с семьей и друзьями, а также пойду учиться».

Содействие: Анналис Бейли, Associated Press

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