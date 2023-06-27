16-летняя российская теннисная вундеркинд поражена «вниманием», поскольку она присоединяется к лучшим профессионалам ATP и WTA в захватывающей рекламе Netflix.

Сезон Открытого чемпионата Франции 2023 года дал представление о самых перспективных игроках WTA. В частности, финальные этапы недавно завершившихся турниров на грунтовых кортах представили несколько интересных новых лиц в WTA Tour. 16-летняя вундеркинд из России Мира Андреева определенно привлекла всеобщее внимание своим выступлением. Она вошла в мир турниров Большого шлема, впервые в своей карьере пройдя квалификацию на Ролан Гаррос. Netflix это понравилось, и они решили рассказать ее историю в предстоящем сезоне Break Point.

После победы во втором матче отборочного турнира Уимблдона Андреева рассказала о своей роли на Netflix и о том, как она справляется с камерами вокруг себя.

Мира Андреева любит быть в центре внимания

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Согласно твиту, опубликованному The Tennis Letter, шестнадцатилетней российской звезде нравится то внимание, которое она получает. Ее не смущают постоянные записи камер вокруг нее, и она говорит, что съемочная группа следит за ней, не задавая вопросов. Съемки начались во время матчей Открытого чемпионата Франции и продолжаются в течение травяного сезона.

Русский подросток сказал: «Мы начали работать вместе в Париже. Мне нравится то внимание, которое они мне уделяют. Они просто ходят за мной повсюду, не задают никаких вопросов. Я просто занимаюсь своими делами, а они рядом. Они хорошие люди. Даже сейчас!»

В этом году ее первый сезон на Clay Slam, и если она выиграет все матчи, она получит право сыграть свой первый турнир Grass Slam. Россиянин никогда раньше не играл на траве, даже на юниорском уровне. Но последние победы вовсе не делают ее похожей на бездну.

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Андреева объясняет, почему трава для нее сильнее грязи

Шестнадцатилетняя спортсменка вышла на поле всего неделю назад и уже одержала победу в квалификации. Она победила Розу Висенс Мас в двух сетах. Восходящая звезда WTA сделала это легко, несмотря на трудности с движением и проблемы с мячом, отскакивающим от травы. Она выиграла 6-3, 6-1, что для первого раза впечатляет.

Андреева рассказала, что на своей первой тренировке она трижды упала. Она думает, что ей трудно играть на траве, потому что она скользкая, и она чувствует себя на ней медленно. Тем не менее, она делает это шаг за шагом и чувствует себя угрожающе на корте, несмотря на свои проблемы с поверхностью.

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В следующем квалификационном матче она встретится с россиянкой Хлоей Паке. В этом сезоне Паке не прошла квалификацию на одиночный турнир Ролан Гаррос. Хотя она прошла квалификацию в парном и смешанном парном разряде, она потерпела поражение в первом раунде. Аранжировка Андреевой лучше, чем у Паке. Продолжит ли россиянка свою победную серию или Паке компенсирует проигрыш в квалификации Ролан Гаррос?