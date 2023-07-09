16-летняя россиянка Андреева приедет на Уимблдон на второй неделе — Спорт

ЛОНДОН: Вундеркинд из России Мира Андреева, участвовавшая в своем первом турнире на травяном корте в возрасте 16 лет, в воскресенье победила соотечественницу и 22-ю посевную Анастасию Потапову со счетом 6-2, 7-5 и вышла в четвертый раунд Уимблдона.

Андреева, которая должна была пройти квалификацию, играла свою шестую партию на турнире, но выглядела свежо и собранно на третьем корте и нанесла несколько потрясающих ударов, чтобы провести свою 22-летнюю соперницу-ветерана.

Девушка-подросток, занявшая 102-е место в мире, привлекла внимание, когда дошла до третьего раунда своего первого крупного турнира на Открытом чемпионате Франции в прошлом месяце, и теперь она на одну позицию лучше.

Она взяла первый сет в воскресенье за ​​полчаса до того, как Потапова успела рассчитаться, сделав редкий ход в сетку и выиграв ударом.

Потапова обнаружила некоторый диапазон и стабильность в начале второго сета, дважды сделав брейк и поведя в счете 4:1, но Андреева обнаружила новые запасы энергии и дала отпор, выиграв три матча подряд.

Затем явно расстроенной Потаповой пришлось защищать семь брейк-пойнтов в изнурительном матче, который длился почти 10 минут.

Но Андреева не переубедила и продолжала проявлять замечательную зрелость и спокойствие. Она сломала подачу 6-5 и выиграла через 1 час 35 минут, когда Потапова забросила мяч в сетку.

Андреева сыграет с американкой Мэдисон Киз, посеянной под 25-м номером, в четвертом раунде.