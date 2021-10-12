16 человек погибли в результате крушения российского самолета с парашютистом в Татарстане

Предполагается, что у двухмоторного ближнего транспортного самолета L-410 Turbolet отказал двигатель. image / 123rf

В Татарстане в результате крушения российского самолета, занимающегося парашютным спортом, погибли 16 человек

Российский самолет с группой парашютистов разбился после взлета в центральной части России рано утром в воскресенье, в результате чего 16 человек погибли и шесть получили ранения.

Всего в 70 метрах от земли в районе города Минселинск летчики сообщили о неисправности левого двигателя.

Губернатор Татарстана Рустам Минниханов заявил, что была предпринята попытка аварийной посадки, и, пока пилоты пытались уклониться от близлежащего жилого района, «высота этого не позволяла».

Крыло самолета столкнулось с доставленным грузовиком и перевернулось.

Let L-410 Turbolet был двухмоторным транспортным самолетом малой дальности, построенным в 1987 году и принадлежащим государственной спортивной и оборонной организации, армии, авиации и флоту, спортивной и оборонной организации.

Равель Нурмухамитов, глава Минсилинского отделения организации, сказал TSS Media, что клуб парашютистов, выполняющий полет, имеет большой опыт и принимал местные, европейские и мировые чемпионаты.

«Мы лучшие, мы входим в пятерку лучших клубов», – сказал он.

Российские власти расследуют причину крушения.

Следственный комитет, который занимается расследованием серьезных преступлений, заявил, что возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности.