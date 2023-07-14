185+ лучших расширенных предложений Prime Day, которые вы все еще можете получить

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Обновление 15:45 по восточному поясному времени: Если вы пропустите наше двухдневное торговое мероприятие, мы будем обновлять эту страницу со всеми текущими предложениями, которые все еще доступны на Amazon до конца дня. — Обзор Джона Винклера

Основной день Это может быть закончилось, но есть еще сотни предложений на телевизоры с самым высоким рейтингом, посуду, пылесосы, одежду и многое другое. Ищете ли вы экономии ноутбукиИ наушники Или другие технические устройства, осталось еще много предложений от крупнейших продаж Amazon в этом году.

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Предложения Prime Day TV

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Что такое Amazon Prime Day?

Амазон Прайм День Это ежегодное двухдневное торговое мероприятие для участников Amazon Prime. Каждый год распродажа сопровождается предложениями Doorbuster на некоторые из наших любимых продуктов — подумайте о значительной экономии на наушниках, роботах-пылесосах, фритюрницах и многом другом. Эксклюзивная двухдневная распродажа открыта как для новых, так и для существующих членов Prime. Еще не являетесь подписчиком Amazon Prime? Не волнуйся, ты можешь Зарегистрируйтесь сегодня чтобы начать экономить.

Когда наступит Amazon Prime Day 2023?

Распродажа Amazon Prime Day 2023 началась 11 июля и пробежал 12 июля. Мы будем отслеживать лучшие предложения Amazon Prime Day и экономить в режиме реального времени на протяжении всей распродажи.

Вам нужно членство Amazon Prime, чтобы совершать покупки по предложениям Prime Day?

Да. Amazon Prime Day является эксклюзивным для Основные члены. На мероприятии представлены лучшие предложения для тех, у кого есть подписка Prime. Если вы не являетесь участником Prime, вы можете делать покупки по этим удивительным предложениям, подписавшись на бесплатную пробную версию Amazon Prime или членство в Prime сегодня.

Сколько стоит Амазон Прайм?

Стандартное членство в Amazon Prime будет стоить вам 14,99 долларов в месяц или 139 долларов за годовую подписку. Между тем, студенты и соответствующие получатели государственной помощи могут подписаться на Prime со скидкой до 50%.

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Что я должен купить во время Amazon Prime Day?

Если вас ждут большие скидки на телевизоры и ноутбуки кухонные принадлежности или роботы-пылесосы, Amazon Prime Day предлагает редкие скидки на тысячи проверенных и проверенных продуктов. В прошлые годы Amazon Prime Day предлагал большие скидки на дорогостоящие товары, что делало его идеальным временем для инвестиций в новые гаджеты и предметы первой необходимости для дома. Если вы хотите улучшить свою домашнюю развлекательную систему, мы предлагаем вам заняться поиском предложений на Amazon.com. Смарт-телевизоры с самым высоким рейтингом. Между тем, если вы хотите готовить блюда ресторанного качества дома, не ищите ничего, кроме скидок. Любимые фритюрницы клиентов И скороварки.

Что такое молниеносные предложения Amazon?

Lightning Deals — это срочные скидки Amazon, предлагаемые на продукт в течение короткого периода времени. Один доступен для каждого клиента, пока не истечет окно времени сделки или не будут востребованы все скидки.

Меняются ли предложения Prime Day в течение дня?

Да. Цены на Amazon и других интернет-магазинах могут колебаться в любой день, но цены Prime Day — одни из самых низких за весь год, а предложения быстро распродаются — когда это происходит, это может быть единственный продукт, доступный у других продавцов. или по менее конкурентоспособной цене. В частности, молниеносные предложения, которые представляют собой ограниченные по времени, ограниченные по времени продажи самых продаваемых продуктов Amazon, часто быстро запрашиваются, а когда они исчезают, они исчезают. Иногда лучшие выгодные цены возвращаются, но если вы найдете хорошую цену на понравившийся товар, не ждите, иначе вы можете упустить выгоду.

Являются ли предложения Prime Day одинаковыми в оба дня?

Amazon продолжает выпускать новые предложения в течение 48 часов распродаж Prime Day. В то время как одна и та же сделка может действовать оба дня, другие доступны только в течение ограниченного времени или будут быстро распроданы.

Сколько длится Amazon Prime Day?

Amazon Prime Day обычно представляет собой 48-часовое торговое мероприятие. Хотя скидки обычно действуют всего пару дней, распродажа — одна из лучших возможностей приобрести необходимые гаджеты и товары для дома с лучшими скидками.

Когда заканчивается Amazon Prime Day?

Amazon Prime Day обычно заканчивается в ночь после второго дня мероприятия. Хотя срок действия некоторых предложений с самыми большими скидками истекает или истекает в конце мероприятия, мы будем держать вас в курсе всех лучших торговых предложений Amazon до и после мероприятия.

Является ли Prime Day мошенничеством?

Хотя сам Amazon Prime Day является законным на 100%, покупатели всегда должны опасаться подобных веб-сайтов, мошенничества со стороны сторонних продавцов и нежелательных электронных писем или звонков от мошенников с просьбой об оплате или личной информации.

Какие магазины предлагают конкурентоспособные продажи Amazon Prime Day?

Хотя Amazon Prime Day является эксклюзивным для Amazon, многие другие популярные ритейлеры обычно предлагают аналогичные распродажи. Исторически сложилось так, что мы видели конкуренцию по продажам продуктов с самым высоким рейтингом в ВолмартИ ЦельИ НордстремИ Уэйфер И лучшая покупка. Если у вас еще нет учетной записи Amazon Prime, может быть хорошей идеей искать альтернативных розничных продавцов, которые предлагают услуги сопоставления цен.

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