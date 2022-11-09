19 октября 2022 Новости России и Украины

Вид на Кайин во время отключения электроэнергии после ракетных обстрелов критически важной инфраструктуры вечером 11 октября. Евгений Котенко/AFP/Getty Images

Украинские представители энергетики заявили в среду, что у них не было другого выбора, кроме как ввести аварийные и плановые отключения электроэнергии после того, как российские крылатые ракеты и беспилотники вывели из строя не менее 40% генерирующих мощностей страны.

«К сожалению, по новым данным, около 40% всей инфраструктуры и наших производственных мощностей действительно серьезно повреждены», — заявил Александр Карченко, советник министра энергетики Украины.

«Восстановительные и ремонтные работы ведутся, но чудеса возможны только до определенного предела», — сказал Карченко в заявлении, переданном по национальному телевидению.

«Таким образом, не только чрезвычайная ситуация, но мы должны ожидать запланированных отключений сегодня и завтра, чтобы избежать перегрузки сети», — добавил он.

Украинская национальная энергетическая компания НЭК «Укрэнерго» в среду призвала к «пониманию и поддержке» своих потребителей энергии, поскольку она вынуждена вводить ограничения на потребление после ракетных обстрелов.

Укрэнерго заявило, что ограничения потребления могут быть введены по всей Украине с 7:00 до 22:00 в четверг.

«Отключения будут поочередными — продолжительность отключения определяется районной энергосбытовой компанией, но не более 4 часов», — говорится в сообщении.

«Противник, который не может конкурировать с вооруженными силами Украины на поле боя, вновь атаковал гражданскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому завтра мы будем применять контролируемые и тщательно просчитанные ограничения к потребителям и реализовывать их. Путь», — заявили в энергокомпании. .