19 человек были найдены замерзшими насмерть, что спровоцировало дипломатический скандал между Турцией и Грецией.

В заявлении администрации губернатора турецкого города Эдирне говорится, что в районе, где были обнаружены тела, продолжаются поисково-спасательные работы.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил в среду, что погибшие были среди группы из 22 мигрантов.
Сойлу сказал, что 19 человек замерзли в Ипсале, приграничном городе, который часто используют те, кто хочет попасть в Европейский Союз.
До сих пор неясно, откуда пришли мигранты и почему они оказались в холодных условиях, но Греция и Турция обвинили друг друга в трагедии.
Сойлу заявил в Твиттере, что греческие пограничники отвергли группу и сняли с них обувь и одежду. Он разместил в Твиттере размытые фотографии, на которых тела по меньшей мере восьми человек, частично одетые, лежат в грязи.
Назвав греческие пограничники головорезами, Сойлу сказал, что ЕС «необратим, слаб и лишен человеческих чувств».
Но министр миграции Греции Нотис Митараши отверг обвинения Сойлу в неправомерных действиях. В своем заявлении он сказал, что смерть на турецкой границе была трагедией, но добавил, что «правда, стоящая за этим инцидентом, не имеет ничего общего с ложной пропагандой, запущенной моим коллегой».
По словам Митараши, те, кто умер, «никогда не достигли границы».
«Любое предложение, которое они сделали или отправили обратно в Турцию, — полная чепуха», — сказал он. «Вместо того, чтобы оплачивать необоснованные претензии, Турция должна выполнять свои обязательства и работать над предотвращением этих опасных путешествий».
МИД Греции не сразу ответил на запрос CNN прокомментировать обвинения Турции.
Сугам Покхарел из CNN способствовал этому отчету.
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