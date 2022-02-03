19 человек были найдены замерзшими насмерть, что спровоцировало дипломатический скандал между Турцией и Грецией.

В заявлении администрации губернатора турецкого города Эдирне говорится, что в районе, где были обнаружены тела, продолжаются поисково-спасательные работы.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил в среду, что погибшие были среди группы из 22 мигрантов.

Сойлу сказал, что 19 человек замерзли в Ипсале, приграничном городе, который часто используют те, кто хочет попасть в Европейский Союз.

До сих пор неясно, откуда пришли мигранты и почему они оказались в холодных условиях, но Греция и Турция обвинили друг друга в трагедии.

Сойлу заявил в Твиттере, что греческие пограничники отвергли группу и сняли с них обувь и одежду. Он разместил в Твиттере размытые фотографии, на которых тела по меньшей мере восьми человек, частично одетые, лежат в грязи. Назвав греческие пограничники головорезами, Сойлу сказал, что ЕС «необратим, слаб и лишен человеческих чувств». Но министр миграции Греции Нотис Митараши отверг обвинения Сойлу в неправомерных действиях. В своем заявлении он сказал, что смерть на турецкой границе была трагедией, но добавил, что «правда, стоящая за этим инцидентом, не имеет ничего общего с ложной пропагандой, запущенной моим коллегой». По словам Митараши, те, кто умер, «никогда не достигли границы». «Любое предложение, которое они сделали или отправили обратно в Турцию, — полная чепуха», — сказал он. «Вместо того, чтобы оплачивать необоснованные претензии, Турция должна выполнять свои обязательства и работать над предотвращением этих опасных путешествий». МИД Греции не сразу ответил на запрос CNN прокомментировать обвинения Турции. Совет Европы и сами мигранты годами Греческая береговая охрана и пограничные патрули якобы возвращают мигрантов обратно, иногда в море. так или иначе Агентство ООН по правам человека Она задокументировала «достоверные сообщения» о таких инцидентах, которые правительство Греции неоднократно отрицало.

Сугам Покхарел из CNN способствовал этому отчету.