Реконструкция Дома рабочих 1925 года воплощает в себе коды конструктивизма и советского дизайна.

Основатель-конструктивист, живописец и живописец Александр Родченко изначально спроектировал Рабочий клуб СССР как часть Советского павильона; Он дебютировал на Международной выставке современного промышленного и декоративного искусства 1925 года в Париже с его чистым, лаконичным дизайном и строгой графической формой, которые быстро установили стандарты для раннего советского дизайна.

Теперь студенты и выпускники Строгановской государственной академии промышленного и прикладного искусства в Москве воссоздали Рабочий клуб в рамках соглашения с Art Ross. Группа использовала эскизы и рисунки из семейного архива Александра Родченко, предоставленные внуком художника, профессором Строгановской академии Александром Лаврентьевым, при создании интерьера, задуманного как эффективное и полезное пространство.

Клуб рабочих был воссоздан студентами-дизайнерами мебели и для них.

Знакомые черты оригинала были точно воссозданы с использованием материалов и технологий, доступных в начале 20 века. Шахматный стол был возрожден дизайнером мебели Николаем Голиковым и дополнен конструкционными деревянными шахматными фигурами, разработанными Лаврентьевым и его женой Ириной Васнецовой в 1976 году. Также достоверно воссозданы мольберт для картин с шестигранной детализацией, трансформируемые парты и книжные полки.

«Цели и задачи рабочего клуба как учреждения во многом соответствуют целям и задачам учебной группы, что, по сути, и представляет собой кафедра высшего учебного заведения, особенно кафедра, связанная с проектированием », факультета дизайна мебели Строгановской академии и участник проекта Кирилл Чебурашкин. Наш рабочий клуб – это жилое пространство, где студенты учатся и отдыхают. Теперь у нас есть уникальная возможность отслеживать и оценивать сильные и слабые стороны воссозданного клуба. А как профессионалы искать компромиссы между аутентичной эстетикой и современными функциональными требованиями административно-образовательного пространства. Цель проекта заключалась в том, чтобы воплотить в жизнь прекрасную вековую утопию, ставшую визитной карточкой советского мебельного дизайна.

Клуб рабочих-клонов остался в Строгановской академии, а второй экземпляр был отправлен во Францию, чтобы присоединиться к коллекции русского искусства в замке Château la Grâce Dieu des Prieurs в Сент-Эмильоне. §