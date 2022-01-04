2-й сезон «Космической силы» вернется на Netflix в феврале

Комедия-драма на рабочем месте на Netflix космическая сила У него 2 сезон первое шоу Дата! В сериале было устрашающе реалистичное представление о недавно созданных Космических войсках, созданных при администрации Трампа. в рассказ Генерал Марк Р. Нэрд (Стив Карелл), четыре звезды. Ботан пытается возглавить Шестое отделение армии, будучи отцом своей дочери. На протяжении первого сезона сериала космическая сила Показано небольшое соперничество между видами армии. Бен Шварц играет Ф. Тони Скарапидуччи, менеджера по социальным сетям. Актер-ветеран Джон Малкович играет главного ученого доктора Адриана Мэллори. Стив Карелл и Грег Дэниэлс создали сериал комедийно-драматических произведений на Netflix. Второй сезон будет сниматься в Ванкувере вместо Лос-Анджелеса. Норм Хискок, который работал над этим Сады и отдых И Бруклин девять девять Она будет партнером Дэниэлса в качестве со-шоураннера.

Сезон 2 начнется чуть больше месяца

К счастью, Стив Карелл, Джон Малкович, Бен Шварц, Тони Ньюсом, Дайана Сильверс, Джимми О’Янг и Дон Лейк вернутся во втором сезоне. космическая сила Это не совсем сработало с массами. Это может быть связано с тем, что сериал был слишком реалистичным для реального хаотичного отдела, управляющего Космическими войсками. Те сцены, в которых генерал Ботаник должен был позволить российским контактам принимать участие в каждом движении Космических войск, были очень близки к дому. Ни Карелл, ни Дэниелс не предложили никаких подсказок относительно того, как новый менеджмент пойдет в этом сезоне. Возможно, будет меньше вмешательства России. в космическая сила По крайней мере, в сериале есть солидный актерский состав, и Карел играет неотразимую роль.

Карьера Тони Ньюсом набирает обороты с тех пор, как она снялась в сериале. Ньюсом играет Анжелу Али, пилота вертолета, ставшего астронавтом. Это было на Netflix Правдивая история И голоса Insigne Beckett Mariner V Звездный путь: Нижние палубы. Анджела Али может получить еще один профессиональный титул в этом сезоне.

2 сезон космическая сила Премьера состоится 18 февраля только на Netflix.