2 Претенденты на британское лидерство спорят о налогах в теледебатах

Лондон (AFP) – В понедельник два кандидата, претендующих на пост следующего премьер-министра Великобритании, спорили о том, как помочь семьям, борющимся с ростом стоимости жизни. Они встретились в ходе жарких телевизионных дебатов, в ходе которых высветились противоположные экономические взгляды оппонента Консервативной партии.

Государственный секретарь Лиз Трасс Она пообещала снизить налоги, как только вступит в должность, используя для этого кредиты. Бывший казначей Риши Сунак Он сказал, что сначала возьмет под контроль инфляцию, утверждая, что план Трасса увеличит государственный долг и в долгосрочной перспективе ухудшит положение людей.

Напряженность вспыхнула, когда Сунак сказал, что «аморально просить наших детей оплачивать счета, которые мы не готовы оплачивать».

Трасс назвал это «Проектом страха» и сказал, что имеет смысл брать кредиты для восстановления после пандемии коронавируса «раз в 100 лет».

Пара борется за место Бориса Джонсона, который ушел в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии 7 июля. После месяцев моральных скандалов, приведших к массовому исходу министров из его правительства. Конкуренция выявила глубокие разногласия внутри партии, поскольку она пытается уйти от невзрачного, но победившего на выборах Джонсона.

Судьи говорят, что Трасс является фаворитом на победу. Он превзошел Сунака в опросах консервативных членов, хотя Сунак имеет преимущество среди электората в целом.

Победителя выберут около 180 тысяч членов Консервативной партии, и он автоматически станет премьер-министром страны с населением 67 миллионов человек. Члены партии проголосуют летом, а результат будет объявлен 5 сентября. Джонсон остается исполняющим обязанности премьер-министра, пока не будет выбран его преемник.

46-летнему Трассу и 42-летнему Сунаку удалось добиться расположения консерваторов, удвоив политику, которая, как считается, нравится правым консерваторам, включая спорный план депортации некоторых просителей убежища в Руанду.

Правительство заявляет, что эта политика удержит торговцев людьми от отправки мигрантов в опасные путешествия через канал. Политические оппоненты, правозащитные организации и даже несколько консервативных членов Конгресса говорят, что это аморально, незаконно и пустая трата денег налогоплательщиков.

Первый запланированный рейс по депортации был остановлен в соответствии с судебными решениями в прошлом месяце, и теперь вся политика оспаривается в британских судах.

Жесткая политика, такая как «План Руанда», менее популярна среди избирателей в целом, чем консерваторы, но британские избиратели не будут иметь права голоса в правительстве до следующих национальных выборов, которые должны состояться в конце 2024 года.

Выборы руководства проходят во время кризиса стоимости жизни, вызванного ростом цен на продукты питания и энергоносители, отчасти из-за войны на Украине. В то время как многие страны переживают экономические потрясения, в Британии они усугубляются выходом страны из Европейского Союза, что осложнило поездки и рабочие отношения с крупнейшим торговым партнером Великобритании.

И Сунак, и Трасс являются стойкими сторонниками Brexit, который был определяющей политикой правительства Джонсона.

Оба отрицали, что Brexit стал причиной огромных очередей автомобилей. Ожидание перехода во Францию ​​в порту Дувра в последние дни.

Снэк претендует на звание кандидата в организации Financial Integrity, в то время как Трасс является самопровозглашенным разрушителем, который «бросит вызов ортодоксальности» и «добьется цели».

Эти двое поссорились из-за таких тем, как политика в отношении Китая, а Трусса обвинили в изменении его позиции в отношениях с Пекином.

Сунак говорит, что Китай представляет «самую большую долгосрочную угрозу для Великобритании» и что в случае избрания он закроет 30 британских институтов Конфуция. Институты, финансируемые правительством Китая, преподают китайский язык и культуру, но их обвиняют в распространении пропекинской пропаганды.

«Еще месяц назад вы настаивали на более тесных торговых связях с Китаем», — сказал Трасс, который предупредил, что Запад не должен становиться «стратегически зависимым» от Китая.

«Я так рада, что вы поняли мой образ мыслей», — сказала она.

Сунак сталкивается с враждебностью со стороны союзников Джонсона, которые считают его ренегатом за то, что он покинул правительство в начале этого месяца, что помогло свергнуть премьер-министра. Трасс предпочел остаться во временном правительстве.

Однако оба кандидата заявили, что Джонсон не войдет в их правительство, если они станут премьер-министрами.

«Я думаю, что в этот момент нам нужно смотреть вперед», — сказал Сунак.

Трасс сказал, что Джонсон «заслуживает хорошего перерыва», и добавил: «Что случилось, то случилось».

Многие консерваторы опасаются, что ожесточенная борьба, которую уже вызвала кампания, пойдет только на пользу оппозиционной Лейбористской партии. Бывший председатель партии Аманда Меллинг сказала, что конкурс был «более ядовитым, чем я когда-либо видела».

Написав в Твиттере, она призвала обоих кандидатов подписать «Пакт о чистых кампаниях», заявив, что без него «необратимый ущерб нашей партии может лишить нас власти на десятилетие».

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