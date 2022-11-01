2 российских миллиардера, которые помогли Бритни Грайнер заработать 1 миллион долларов вдали от WNBA

Бритни Гренье, как и многие звезды WNBA, ездила в Россию во время межсезонья WNBA в феврале. Однако Центр «Феникс Меркурий» оказался в сложной ситуации, когда приземлился в московском аэропорту. Сотрудники таможни задержали ее за то, что нашли в ее багаже ​​картриджи для электронных сигарет, наполненные маслом каннабиса. С тех пор российский суд приговорил Грейнер к девяти годам тюремного заключения, и ее апелляция также была недавно отклонена. Посреди этого хаоса странно видеть отсутствие усилий со стороны миллиардеров российской команды БГ УГМК Екатеринбург, которые помогли ей заработать миллион долларов в WNBA.

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Многие звезды WNBA выезжают за границу, чтобы играть в зарубежных лигах, чтобы заработать больше денег, чем они зарабатывают дома. Бритни Грейнер Однажды он поднял этот вопрос и заявил, что более низкая зарплата в WNBA была причиной того, что женщинам-игрокам приходилось искать концерты за границей. Она также призналась, что заработала более 1 миллиона долларов, играя вне WNBA. К сожалению, люди, которые помогли ей заработать такие деньги, до сих пор воздерживались от помощи.

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Кто помог Бритни Грейнер заработать миллион долларов?

Бритни Гренье играет в зарубежных лигах с 2013 года, когда она присоединилась к команде китайской лиги Zheijang Golden Bulls на один сезон. После этого Гринер семь лет выступал за екатеринбургскую команду УГМК в чемпионате России. Привилегия российской лиги – принадлежит Двумя олигархами-миллиардерами, Искандером Махмодовым и его деловым партнером Андреем Козицыным. Российские миллиардеры зарабатывали деньги на Уральской горно-металлургической компании, крупнейшем производителе цинка, угля, меди, золота и серебра в России.

Из доходов своей успешной компании Махмудов и Козицын инвестировали в российский женский баскетбол и другие отечественные виды спорта, такие как гонки на мотоциклах, настольный теннис, хоккей и боевые искусства. Считается, что российский бизнес-магнат близок к президенту России Владимиру Путину. Они были среди 13 самых богатых олигархов, приглашенных президентом России в день украинского вторжения.

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Собрание было созвано, чтобы проинформировать бизнесменов о том, что вторжение является «вынужденной мерой». Путин также предупредил их об экономических санкциях, введенных США и Евросоюзом.

Молчание российских олигархов по поводу ареста Гренье

Несмотря на близкие отношения с Путиным, Мамедов и Козицын умолчали об аресте Бритни Грейнер. Неизвестно, обращались ли они к Владимиру Путину с просьбой об освобождении известного в России спортсмена Грейнера.

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Гринер на протяжении многих лет была огромным активом для Екатеринбурга. Между тем, она заработала более 1 миллиона долларов за время своего пребывания в российской лиге. Таким образом, бездействие со стороны владельцев команд до сих пор вызывает недоумение.