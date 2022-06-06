2 сезон «Русской матрешки» пытается убежать от проблем матери на шестом поезде

Когда я был ярким, капризным подростком, которого всегда раздражали ее родители, моя мать возмущенно шутила: «Ты должен любить свою мать». Именно эта фраза постоянно крутилась у меня в голове, пока я смотрела 2-й сезон сериала. Русская матрешка Потому что, наконец, второй сезон шоу Netflix посвящен матерям и дочерям и сложной связи между ними.

в Русская матрешка, писательница и актриса Наташа Лионн играет Надю Вольвокову, напористую жительницу Нью-Йорка, которая кричит, говоря что-то вроде «таракан», когда она носится по городу с расстегнутым воротником и сигаретой, свисающей изо рта. В первом сезоне Надя попадает в шторм. тяжелый день Типа временного эпизода, она снова и снова возвращается на свою безумную вечеринку по случаю 36-летия каждый раз, когда умирает.

Во втором сезоне мы ждем от Нади еще больше тройных приключений. На пороге своего 40-летия она села на поезд 6 в центре города только для того, чтобы вернуться в прошлое, в 1982 год. Вскоре она поняла, что не только путешествовала во времени, но и каким-то образом попала в тело своей беременной матери — как ее мать. , а не ее плод.

Надя отправляется в путешествие во времени, чтобы исправить ошибки в прошлом своей семьи. Короче говоря, она пытается вернуть утраченное семейное состояние, которое сначала было потеряно во время Второй мировой войны, когда нацисты забрали имущество ее бабушки в Будапеште, а затем снова потеряно, когда ее мать потеряла то, что осталось от состояния, теперь в виде крюгеррандов. золотые монеты. Мы берем «Шестерку» с Надей в Нью-Йорк 1980-х, а затем в Будапешт 1940-х, где она пытается переписать прошлое и, таким образом, избавиться от семейной травмы поколений.

Хлоя Севиньи в роли Норы, спящей в поезде 6, путешествующем во времени. Из Нетфликс © 2022

Якобы это фантастический, удивительный, внушающий благоговейный трепет материал, который точно соответствует устоявшемуся образцу научно-фантастического жанра. Но за всем этим запутанным хаосом и искривленным временем бьется пульс истории о том, что значит быть матерью и что значит быть дочерью.

«Травма — это топографическая карта, написанная на ребенке, и чтобы прочитать ее, требуется целая жизнь», — сказала Рут, суррогатная мать Нади, в какой-то момент во втором сезоне.

Тема Леона о путешествиях во времени идеально подходит для реализации идеи, которую она исследует: травма, полученная от матери, запечатлена в ребенке, и что для каждого поколения это может быть путешествие длиною в жизнь, чтобы смириться с этим и по-настоящему понять его.. Мы видим, как Надя обитает в теле своей матери и переживает свой травматический опыт в реальном времени, делая метафору буквальной, прежде чем вернуться и сделать то же самое со своей бабушкой.

Три поколения начинают распадаться и сливаться на экране. Надя становится ее матерью и рожает себя в детстве. Она стала матерью своей матери, играя с матерью, когда та была ребенком.

В конце концов, Надя похитила себя в детстве, вернув себя в наши дни, заявив, что она будет ее матерью. «Я буду продолжать двигаться вперед и побеждать время в его собственной игре», — говорит она. «Наконец-то у нас будет та мать, которую мы должны были иметь — я». Конечно, времени не так уж много в плане, и все начинает становиться немного странным. Время начинает рушиться и ломаться с малышкой Надей на неправильной временной шкале. В конце концов Надя понимает, что она не может быть своей матерью, как не может исправить прошлую травму в своей семье. И тебе это не понравится. Наконец-то я принял ту мать, которую получил. Она вернулась в 80-е, сказав: «Я не забрала тебя в первый раз, но я думаю, именно так и происходит история, верно, мама?»

Наташа Лионн в роли Нади Вольвоковой с ребенком во 2 сезоне. Предоставлено Netflix © 2022

Травма — это топографическая карта, написанная на ребенке, и на ее прочтение уходит целая жизнь — действительно ли мы понимаем и принимаем наших родителей только после того, как всю жизнь прослеживаем наш обратный путь по их «карте»? В нашем стремлении понять, кто мы, Русская матрешка Он предполагает, что мы всегда будем возвращаться — в случае с Надей, буквально — чтобы проследить следы, оставленные нашими родителями. Только тогда мы сможем принять наших родителей, несмотря на их недостатки. Конечно, это осознание иногда приходит слишком поздно.

Кажется, Надя всегда чувствовала себя без матери, потерянной в мире. Ее мать не всегда была хорошей матерью. Она страдала психическим заболеванием. Оно было нестабильным, ненадежным и непредсказуемым.

Хотя к концу сериала Надя принимает свою мать и ошибочное прошлое ее матери, она также приходит к еще одному важному осознанию. Мама, которую она так хотела, все время была рядом в образе ее суррогатной матери Рут.

На протяжении двух сезонов Рут, приемная мать Нади и подруга ее матери, была постоянным и любящим персонажем, который, в отличие от настоящей матери Нади, уже присутствовал.

Когда Надя возвращается в 1982 год (и занимает место матери), она встречает Рут молодой женщиной. Рут сыграла Энни Мерфи, и юная Рут, кажется, трещит по швам. Недавно она овдовела, а ее лучшая подруга, мать Нади, беременна и, похоже, сама сошла с рельсов. Это не та мощная, непроницаемая Руфь 2022 года, которую знала Надя. Это самый молодой и уязвимый помет.

Надя и малышка Рут Коммерческая запись. Ванесса Клифтон/Netflix © 2022

После того, как миссия Нади по устранению травмы ее семьи провалилась, она, наконец, возвращает время к его естественному равновесию. Но когда она возвращается к своему графику, уже прошел месяц. Она пропустила смерть и похороны Рут.

«Я хочу, чтобы ты сейчас был здесь, со мной», — сказала однажды юная Руфь. Надя растерянно ответила: «Я здесь, я с тобой». Только просмотрев свою «карту», ​​она поняла, что на самом деле имела в виду Руфь.

Шоу использует очень уникальную концепцию путешествия во времени, чтобы, наконец, дать нам очень простое и душераздирающее сообщение о том, как травма поколений может ослепить нас от того, что находится прямо перед нами — хотя наши семьи могут быть несовершенными и нетрадиционными, время проходит как мы проходим мимо. Ценить семьи, которые у нас есть, пока мы можем.

Хотя я никогда не прыгал на поезде 6, направляющемся в 80-е, становясь старше, я не могу не чувствовать себя немного шокированным узнаванием каждой новой вехи, которую я достигаю — осознанием того, что у моей матери есть свои Вехи и Вехи путешествия. И это путешествие неразрывно связано с моим путешествием. во многом, Русская матрешка Это дает нам идеальную метафору для очень реального танца, который происходит между матерями и дочерьми, когда они становятся старше и начинают оглядываться назад в поисках ответов о настоящем.

Хотя вам, возможно, не всегда придется Такие как мать, которую ты получаешь, Русская матрешка Это напоминает нам, что, в конце концов, у нас нет другого выбора, кроме как принять их, даже если на это принятие уйдет целая жизнь.