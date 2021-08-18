20 вопросов с Шоном Коулом, трек Barnstable

В шестом классе выпускник средней школы Барнстейбл Шон Коул недавно посмотрел документальный фильм о пчелах и решил, что хочет заняться пчеловодством.

«Я чувствовал, что должен это сделать, поэтому мои родители, наконец, оделись, и мы получили улей», – вспоминает он.

К сожалению, неопытный пчеловод столкнулся с проблемами, когда пчелы начали покидать созданный им улей. Затем у него стала развиваться реакция на укусы.

«Думаю, я был не самым опытным, будучи таким молодым», – сказал он со смехом.

Итак, вместо того, чтобы следовать старой поговорке: «Если ты не можешь победить их, присоединяйся к ним», Шону пришлось придумать свой девиз – «Если ты не можешь их удержать, пойди и принеси».

Достигнув восьмого класса средней школы Барнстейбл, по совету матери, Шон осенью отправился в беговую команду. Затем присоединяйтесь к командам по легкой атлетике.

«Бег всегда был для меня развлечением, даже когда я занимался другими видами спорта, такими как бейсбол и лакросс», – сказал он. «Я всегда любил бегать в этом виде спорта больше всего на свете».

Во время сезона восьмого класса тренер Майк Меррилл позвонил членам команды и сказал, что они смогут присутствовать на гонке в Нью-Йорке, только если они будут менее 20 минут на дистанцию ​​5 км.

«Я помню, что мне было около 20:12, и я был очень взволнован», – сказал он. «Мне приснился сон, что я бежал, а часы только что пробили 20, когда я пересек черту. Так что я был так напряжен для этого».

Когда пришло время начать гонку, Шон показал свое лучшее время – более 80 секунд, когда он пробежал 5 км за 18:51.

«Я застрял с Конором Брюстером, который все время был впереди меня, и он заставил меня побить 19:00 в той гонке», – сказал он. За свою карьеру Коул показал лучшее время 17:44.

В 2019 году он был членом лыжной команды Barnstable, которая заняла первое место из 55 команд со всей Новой Англии, захвативших гонку Wickham Park в Манчестере, штат Коннектикут.

«Поскольку кросс-кантри – это спорт без ограничений, интересно то, что он объединяет людей, которые не обязательно ожидают встречи друг с другом, но потом это делают», – сказал он. «Мы все в итоге стали хорошими друзьями».

Осенью Шон поступит в Джорджтаунский университет, следуя по стопам своего брата Джорджа, его младшего студента.

«Я помню, как побывал там, когда был второкурсником, и Джордж действительно интересовался моим делом о подаче заявки», – сказал Шон. «Это был красивый кампус, и я рад туда поехать».

Он будет специализироваться на биологии с надеждой в конечном итоге поступить в медицину и стать детским хирургом.

«Моя главная цель – пойти в« Врачи без границ », – сказал он, отметив, что изучает русский язык в надежде, что это улучшит его шансы.

И вернется ли он к увлечению пчеловодством, пока неизвестно.

«В тот первый год все пчелы покинули улей, но это могло быть связано с тем, что в то время у меня уже была аллергия», – сказал он. «Может быть, однажды я попробую еще раз».

20 вопросов Шону Коулу

1. Любимая тема: Науки

2. Любимая книга: «Стальное сердце» Брэндона Сандерсона

3. Любимая еда.: Хумус, бальзамический лук с карамелью.

4. Любимый фильм: «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов»

5. Любимое телешоу: “Как я встретил твою маму”

6. Любимый ресторан мыса: Ежедневная газета в Хианнисе.

7. Любимая тусовка на мысеCraigville Beach

8. Любимая спортивная команда.: Бостон Брюинз

9. Любимый спортсмен.: Дэвид Ортис

10. Любимая музыка “Подкачка”.: Все, что угодно с сильным басом

11. Лучший совет, который я получил: Не желаю будущего. Наслаждайся каждым моментом.

12. Тот, с кем я бы хотел встретиться больше всего.: О, Господи, потому что это замечательно, и я хотел бы знать, каков был образ жизни людей в то время с точки зрения тех, кто их жил.

13. Хобби и интересы.: Я был пчеловодом, умею играть на гитаре и люблю практиковать русский язык.

14. Удачи в спорте: Моя лыжная лига в 8-м классе встречается, когда я устанавливаю PR 80+ секунд в 18:51.

15. Самый вдохновляющий человек: Брат Джордж

16. Предматчевые ритуалы / мифы: Иногда, когда я бегу, мне кажется, что я пойду быстрее, если буду говорить вслух сам с собой, как бы быстрое приветствие.

17. Список желаемых мест: Иерусалим

18. Самая большая спортивная неудача или препятствие.: Перед бегом по пересеченной местности в этом году у меня была шина на голени, которая исчезла совсем недавно, потому что мне пришлось сделать перерыв в беге на неделю или около того.

19. Колледж / Основные планы: Поступите в Джорджтаунский университет по специальности “Биология” и поступите в медицинский институт, чтобы стать детским хирургом.

20. Советы юным спортсменам.: оставайтесь последовательными в тренировках; В одночасье не станет лучше.

Вы знаете кого-нибудь, кто был бы отличным кандидатом на роль 20 вопросов Barnstable Patriot? Напишите Майку Ричарду по адресу: [email protected].