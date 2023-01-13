20-летний вратарь Ярослав Аскаров дебютирует в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз».

Новичок «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров дебютировал в НХЛ — и в истории команды — в четверг против «Монреаль Канадиенс», став самым молодым стартовым голкипером франшизы в возрасте 20 лет.

Аскров играл вместо запасного Кевина Ланкинена, который из-за болезни не был одет. Ланкинен должен был начать вторую игру подряд, чтобы завершить поездку из пяти игр, которая закончилась поражением 4–3.

«Хищники» сделали Аскарова лучшим российским вратарем всех времен, когда выбрали его 11-м в общем зачете в 2020 году. Он играл в Премьер-лиге, прежде чем присоединиться к «Милуоки Адмиралз» в АХЛ в этом сезоне.

У него 13-6-4, 2,66 гола против среднего и 0,905 процента бросков для адмиралов. У него также есть два твердых тела.

После драфта Ярослава спросили о его целях в Национальной хоккейной лиге.

«Будь величайшим вратарем России», — сказал он через переводчика. «№1 в НХЛ».

В четверг он остановил первые 14 бросков, с которыми столкнулся, прежде чем «Канадиенс» сравняли счет во время серии 4 на 4 в конце первого периода. Он закончил с 31 сейвом. Коул Кофилд забил два гола в большинстве за «Монреаль».

«Это здорово», — сказал Аскаров через переводчика и товарища по команде Якова Тренина. «Да, мы проиграли, но я навсегда запомню этот матч.

«Нет слов. Просто так взволнован».

За «Хищников» забили Нино Нидрайтер, Филипп Форсберг и Йозо Парсинен. Это был девятый гол Форсберга в девяти играх, а лучший результат его команды — 18-й в этом сезоне.

«Яров играл хорошо, — сказал тренер «Предаторз» Джон Хейнс. — Нам нужно было играть против него лучше. Он много раз подвергался испытаниям. Я отдаю ему должное».

«Хищники» 19-16-6. Канадцы 17-22-3.

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