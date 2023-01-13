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20-летний вратарь Ярослав Аскаров дебютирует в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз».

13 января, 2023
Boleslava Sokolova

Новичок «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров дебютировал в НХЛ — и в истории команды — в четверг против «Монреаль Канадиенс», став самым молодым стартовым голкипером франшизы в возрасте 20 лет.

Аскров играл вместо запасного Кевина Ланкинена, который из-за болезни не был одет. Ланкинен должен был начать вторую игру подряд, чтобы завершить поездку из пяти игр, которая закончилась поражением 4–3.

«Хищники» сделали Аскарова лучшим российским вратарем всех времен, когда выбрали его 11-м в общем зачете в 2020 году. Он играл в Премьер-лиге, прежде чем присоединиться к «Милуоки Адмиралз» в АХЛ в этом сезоне.

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров (30) на позиции против «Флорида Пантерз» во втором периоде второго предсезонного матча на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле, штат Теннесси, понедельник, 26 сентября 2022 г.

У него 13-6-4, 2,66 гола против среднего и 0,905 процента бросков для адмиралов. У него также есть два твердых тела.

После драфта Ярослава спросили о его целях в Национальной хоккейной лиге.

«Будь величайшим вратарем России», — сказал он через переводчика. «№1 в НХЛ».

В четверг он остановил первые 14 бросков, с которыми столкнулся, прежде чем «Канадиенс» сравняли счет во время серии 4 на 4 в конце первого периода. Он закончил с 31 сейвом. Коул Кофилд забил два гола в большинстве за «Монреаль».

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