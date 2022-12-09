20 нефтяных танкеров остановились под Стамбулом из-за страхового спора

Накопление на нефтяных рынках и тревожные танкеры

Турция говорит, что не может быть и речи о страховании рисков

Йеллен говорит, что нефть из Казахстана не должна быть целью

Анкара говорит, что большинство ожидающих кораблей — это суда Европейского Союза.

СТАМБУЛ (Рейтер) — Число нефтяных танкеров, ожидающих в Черном море, чтобы пересечь пролив Босфор в Стамбуле на пути к Средиземному морю, выросло до 20 в пятницу, сообщило судоходное агентство Tribeca, поскольку Турция вела переговоры по урегулированию страхового спора. за строительством.

Отвергая давление из-за рубежа по поводу удлинения очереди, турецкие морские власти заявили в четверг, что они будут продолжать блокировать танкеры, не имеющие соответствующих страховых писем, и что им нужно время для проверки.

Отставание вызывает растущую озабоченность на рынках нефти и танкеров и связано с тем, что Большая семерка и Европейский Союз вводят ограничение на цену российской нефти. Каждый день миллионы баррелей нефти перемещаются на юг из российских портов через Босфор и Дарданеллы в Турции в Средиземное море.

Морское управление заявило, что в случае аварии с участием судна, нарушившего санкции, международный фонд по разливу нефти, скорее всего, не покроет ущерб.

«(Мы должны) взять на себя риск того, что страховая компания не выполнит свои обязательства по компенсации», — сказала она, добавив, что Турция продолжает переговоры с другими странами и страховыми компаниями.

В нем говорится, что подавляющее большинство судов, ожидающих у пролива, являются судами Европейского Союза, и большая часть нефти предназначена для портов ЕС, что вызывает разочарование у западных союзников Анкары.

Крупнейшие страны Большой семерки, Европейский Союз и Австралия договорились не допускать, чтобы поставщики транспортных услуг, такие как страховые компании, помогали экспортировать российскую нефть, если только она не будет продаваться по низкой цене или с установленным потолком, с целью лишить Москву военные доходы.

Однако с начала месяца в Турции действует отдельная процедура, требующая от судов предоставления страховки на время их транзита через Босфор или при заходе в турецкие порты.

казахстанская нефть

Tribeca сказал, что восемь танкеров также ожидали перехода через пролив Дарданеллы в Средиземное море, по сравнению с девятью днем ​​ранее, в результате чего в общей сложности 28 танкеров ожидали перехода на юг.

Большинство нефтяных танкеров, ожидающих в проливе Босфор, везут казахстанскую нефть, и министр финансов Джанет Йеллен заявила в четверг, что администрация США не видит причин подвергать такие перевозки новым процедурам.

Она добавила, что у Вашингтона нет оснований полагать, что Россия причастна к решению Турции воспрепятствовать проходу кораблей.

Турции пришлось сбалансировать свои хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной после того, как в феврале Москва вторглась в соседнюю страну. Он сыграл ключевую роль в достигнутом в июле при поддержке ООН соглашении о высвобождении экспорта зерна из черноморских портов Украины.

Морское управление Турции заявило, что неприемлемо оказывать давление на Турцию по поводу того, что она называет «обычными» страховыми проверками, и что она может вывести танкеры без надлежащей документации из своих вод или потребовать от них предоставить новые страховые письма для судов P&I, покрывающих их рейсы.

Дополнительные репортажи Даррена Батлера, Цезаря и Джонатана Сола были в Лондоне под редакцией Химани Саркара, Кларенса Фернандеса, Джонатана Спайсера и Фрэнсиса Керри.

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