20-тонная российская ракета врезалась в Землю в среду днем

Обновленный прогноз, опубликованный сегодня, показывает, что российский авиалайнер может снова нанести удар в среду днем, нарушив контроль над возвращением на Землю. Обновленный прогноз, опубликованный Джозефом Ремисом на satflare.com и в Твиттере, показывает, что ракета снова войдет в ET в 12:44 в среду, 5 января. Это связано с тем, что ракета неуправляема и может беспорядочно вращаться по орбите при входе в атмосферу Земли. Это может повлиять на +/- 7 часов расчетного времени забастовки. Ракета класса «земля-воздух» Перси запускает «манекены» в космос в рамках испытания российской ракеты A5 в Анкаре, которая неконтролируемо возвращается на Землю.

27 декабря с космотрома Плечецк взлетела российская ракета Анкара А5. Названная в честь реки в Сибири, ракета Анкара была первой тяжелой ракетой, использованной русскими за десятилетия. Запуск 27 декабря — это третий испытательный полет гигантской ракеты. При безупречном запуске ракета высшего уровня не смогла успешно выстрелить.

В то время как первые две ступени Анкары были отстреляны, как и планировалось, третья стационарная ракета Перси не сработала второй раз. Первый огонь помог удержать манекен, который он нес на низкой околоземной орбите, в то время как второй огонь не смог вывести манекен на геостационарную орбиту. Вместо этого 20 тонн веса выпадают из-под контроля на землю. Хотя Роскосмос поделился фотографиями и поздравительными посланиями до и после запуска Анкары, они не стали комментировать ракету Перси и ее отказ от запуска, вместо этого отложив запуск российских военных, ответственных за запуск. Согласно пресс-релизу, российские военные пока не комментируют ракету.

Согласно сокращенному NORAD Североамериканского командования космической обороны, немая ракета и полезная нагрузка были пронумерованы «50505» и идентифицированы как имеющие начальную орбиту 180 км пери и высоту около 200 км.

Российская газета «Московский комсомолец» писала: «… 20-тонный пустой или то, что в нем осталось, беспрепятственно приземлится еще две-три недели, пока оставшееся топливо не сгорит в плотных слоях атмосферы. Вопрос в том, где остальное будет. падать.»

Деловые и частные компании, такие как SATFLARE, N2YO.com и Aerospace Corporation, отслеживают неконтролируемую ракету и предоставляют карты и статистику на своих соответствующих веб-сайтах. На SATFLARE.com, прогноз Джозефа Ремиса В среду днем ​​(время восточного побережья) говорится, что удар будет ощущаться в Австралии. Однако, если ракета летит немного быстрее или медленнее из-за своей огромной скорости, она ударится о Землю в другом месте на своей потенциальной орбите. К тому времени, как ракета ударяет по Земле, четыре таких орбиты простираются через Соединенные Штаты; Первая возможная область простирается от района залива Сан-Франциско до северо-западного угла Невады, на северо-запад и восток до юго-запада Орегона, западного центрального Айдахо и западной Монтаны. Второй простирается от района Лос-Анджелеса в южной Калифорнии до юго-восточного Айдахо и центральной Монтаны в центре Невады. Следующий маршрут пролегает через центральный Техас, недалеко от центральной Оклахомы, центрального штата Миссури, недалеко от границы Айовы и Иллинойса и в центральный Висконсин. Четвертый маршрут проходит через юго-восток Флориды, внешние берега Северной Каролины, юго-восток Новой Англии и Дальний Восток штата Мэн. Даже если ракета не попадает в эти области, обломки будут освещать небо и выглядеть как падающая звезда или что-то подобное.

Ракета и поддельная полезная нагрузка оцениваются примерно в 20 тонн. Пока неизвестно, как далеко ракета или ее полезный груз достигнут поверхности Земли. Джонатан Макдауэлл, астроном из Центра астрофизики, написал в Твиттере, чтобы предсказать, что 4-тонная сухая масса «отрежет несколько кусочков от поверхности Земли».

Неограниченный повторный въезд. Сухая масса с учетом полезной нагрузки может составлять до 4 тонн. Таким образом, некоторые биты могут достигать поверхности земли. — Джонатан Макдауэлл (@ planet4589) 27 декабря 2021 г.

Это не первый случай, когда неконтролируемая ракета угрожает Соединенным Штатам. В мае основная фаза Великого 5 марта бесконтрольно вернулась на Землю. Хотя большая часть ступени ракеты была сожжена во время входа в атмосферу, некоторые части ускользнули, не войдя повторно, и упали на Землю.

Поскольку Земля окружена больше водой, чем сушей, неконтролируемые ракеты чаще поражают океан, чем населенные земли. Несмотря на споры о том, что эта неконтролируемая ракета окажет воздействие на необитаемые районы, еще слишком рано говорить наверняка, произойдет ли это в случае с этой российской ракетой.