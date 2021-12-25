2021 год был большим годом для космоса

2021 год стал для космической отрасли богатым событиями — от ракетных испытаний до планетарной защиты. Присоединился летающий Персонал Оглядываясь назад на наши пять главных космических историй года.

В этом году в мире был осуществлен первый из многих гражданских космических полетов во главе с миссией SpaceX Inspiration4. Трехдневная миссия доставила пассажиров на орбиту, превзойдя по высоте аналогичные запуски Blue Origin.

Эта миссия ознаменовала начало года, наполненного гражданскими космическими полетами, проложив путь для коммерческой космической отрасли. Благодаря этим разработкам отпала необходимость в пилотах или специалистах с аналогичной подготовкой, путешествующих бок о бок с клиентами.

Джефф Безос празднует успешное завершение первого гражданского космического полета Blue Origin прошлой осенью. [Courtesy: Blue Origin]

Коммерческий космический полет с экипажем

Говоря о Blue Origin, частная космическая компания Джеффа Безоса отправила представителя Star Trek Уильяма Шатнера в космос на борту NS-18. 90-летняя звезда стала самым старым человеком, побывавшим в космосе, взяв титул у 82-летнего Уолли Фанка, который летал в предыдущей миссии Blue Origin.

В этом году также были совершены поездки на орбиту других знаменитостей, в том числе Майкла Стрэхэна и дочери Алана Шепарда, Лоры Шеперд Черчли.

Безос смог лично совершить путешествие в космос, что кажется очевидным после того, как миллиардер сэр Ричард Брэнсон сел в свой космический полет Virgin Galactic, получивший название «Одиночество». Этот год был высоко оценен Безосом, Брэнсоном и Илоном Маском как начало «космической гонки миллиардеров».

Между компаниями Blue Origin, SpaceX, Virgin Galactic, НАСА и Россией в 2021 году было совершено семь пилотируемых космических полетов. Ожидается, что в следующем году ожидается еще несколько.

За последние шесть десятилетий на орбиту Земли было добавлено около 11 000 спутников. [Credit: Adobe Stock]

Поскольку масштабы космических операций во всем мире продолжают расти, орбита Земли засорена космическим мусором, что может создать проблему для Международной космической станции и будущих миссий. летающий Я поговорил с экспертом по космическому мусору Брайаном Виденом, чтобы разобраться в ситуации.

По данным консалтинговой фирмы McKinsey & Company, на низкую околоземную орбиту можно добавить около 70 000 спутников. Их число уже растет благодаря постоянно растущему количеству пользователей Starlink в SpaceX.

Иллюстрация космического корабля НАСА DART и LICIACube Итальянского космического агентства (ASI) до столкновения в двойной системе Дидимос. [Credit: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben]

НАСА запускает один из своих космических кораблей на двойном астероиде — да, вы правильно прочитали. Миссия НАСА DART — первая крупная миссия Подразделения планетарной защиты, которая стремится перенаправить приближающийся астероид, когда он проходит мимо Земли.

Хотя астероид не представляет угрозы для Земли, космический корабль НАСА DART прорвется к меньшему из двух объектов со скоростью 15 000 миль в час. Несмотря на то, что космический корабль в 100 раз меньше своей цели, НАСА надеется изменить его траекторию менее чем на один процент — этого достаточно, чтобы иметь большое значение в будущем.

Экипаж корабля «Союз МС-18» с командиром «Союз» Олегом Новицким и космонавтами Юлией Пересильд и Климом Шипенко сфотографирован, покидая район Международной космической станции, когда оба корабля находились на орбите в 263 милях над Тихим океаном у берегов Дальнего Востока России. [Courtesy: NASA]

После уничтожения российского спутника на низкой околоземной орбите (НОО) тысячи обломков были добавлены на низкую околоземную орбиту и теперь представляют опасность для других операций, включая Международную космическую станцию. Облако опасных обломков вынудило экипаж Международной космической станции укрыться и даже задержало обслуживание в космосе.

Соединенные Штаты вместе с другими космическими державами осудили действия России, поскольку они могут поставить под угрозу как космонавтов, так и космонавтов.

летающий Я разговаривал с различными экспертами, чтобы определить, что именно произошло и как международное сообщество отреагирует на «безрассудное и безответственное поведение России».

Какая ваша любимая космическая история из 2021 года? Дайте нам знать в комментариях или напишите нам в Твиттере Встраивать твит.