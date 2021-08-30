2021 Mokoji Korea готовится к специальной неделе России со звездами K-pop

«Фестиваль Мокодзи» проводится онлайн с 6 (понедельник) по 12 (воскресенье) сентября в рамках празднования Недели фокус-страны в России.

«The Boys», «Lovelys», «Six» появятся на «Mokoji Live» 12 сентября (воскресенье) в 12 часов дня (мск), чтобы поделиться корейским образом жизни и культурой с российскими фанатами.

Сеул, Южная Корея, 30 августа 2021 г.– (Коммерческий провод) -The 2021 Mokoji КореяФестиваль известных исполнителей K-pop и поклонников Халлу со всего мира будет проходить онлайн с 6 сентября (понедельник) по 14 ноября (воскресенье). Он был запущен в прошлом году как платформа для образа жизни и культурных обменов, таких как еда, красота, мода и спорт, между Южной Кореей и остальным миром.

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2021 Mokoji Korea, фестиваль популярных исполнителей K-pop и поклонников халлу со всего мира, будет проходить онлайн с 6 сентября по 14 ноября. Начиная с первой недели с 6 по 12 сентября, Россия будет появляться в течение недели, чтобы поделиться корейской культурой и пообщаться с поклонниками Халлу на шоу, таких как популярные исполнители K-pop The Boys, Lovelys и Six Mokoji Mini Dog и Mokoji Live. Онлайн-выставка брендов представит южнокорейские компании, работающие в России. Поклонники Аллилуйи во всем мире получат возможность глубже понять образ жизни и культуру Кореи и России. (Рисунок: Business Wire)

* Мокодзи – это чистое корейское слово, означающее собирать людей для игр, банкетов и других мероприятий.

Мокодзи Корея ежегодно отмечает «Фокусную страну» как «Фестиваль Мокодзи». В этом году были выбраны Россия, Индия и Индонезия, и каждый месяц с сентября по ноябрь будет получать каждую партию на одну неделю. «Неделя России» открывается впервые в сентябреЮжная Корея и Россия объявили 2020 год годом корейско-российских культурных обменов в ознаменование 30-летия установления дипломатических отношений.

История продолжается

Фестиваль Mokoji for Russia Week состоится С 6 сентября (понедельник) по 12 (воскресенье), С участием исполнителей K-pop Мальчики, милашки и шестерка. Во время фестиваля Mokoji будут проводиться «Mokoji Mini Dog», «Mokoji Live» и онлайн-выставка брендов, что даст возможность поклонникам Халлу со всего мира глубже понять образ жизни и культуру Кореи и России.

«Мини-разговор с Мокодзи» начинается каждый день в 12 часов (мск). Неделя России. Lovelys появятся 6 сентября (понедельник) и 9 (среда), а The Boys – 10 сентября (пятница). Особенно 10 сентября (пятница) The Boys проведут живую беседу с фанатами о Suzuki и других корейских праздниках. Известные российские создатели видео на YouTube Никки Маклин, Ред Аттам и Хван появятся 7 (вторник), 9 (четверг) и 11 (суббота) сентября соответственно, чтобы поделиться своими мыслями о новейшей корейской культуре с поклонниками Халлу.

В рамках онлайн-выставки «Выставка брендов» будет представлена ​​информация о наиболее успешных южнокорейских компаниях в России и их продукции.

12 сентября (воскресенье)«Mokoji Live» начинается в последний день фестиваля Mokoji в России. 12 часов дня (мск). Мальчики, Lovelys и CIX Будем на связи с фанатами три часа Живое выступление и онлайн-встреча с фанатами. Лиза Келли и Анджелина Данилова принимают участие в мероприятии, и у фанатов будет возможность понять и познакомиться с культурами обеих стран. Заявки на онлайн-фанмиты будут приниматься на сайте Mokoji Korea с 24 августа по 3 сентября..

На официальном сайте Mokoji Korea 2021 будут представлены веб-драмы и веб-мультфильмы о корейском образе жизни и культуре. Webtoon «Первая весна с тобой» рассказывает о годовой жизни русской женщины в Корее в качестве переводницы, а онлайн-драма «Кухня Мокодзи» представляет собой романтическую комедию, действие которой происходит в корейском ресторане. Ожидается, что обе эти работы дадут новый опыт поклонникам Халлу, интересующимся корейским образом жизни и культурой. ‘Кухня Мокодзи’ Показ 6 сентября (понедельник) Гончан из B1A4, мужской группы K-pop, играет Муён, главного героя, который управляет корейским рестораном.. Поклонники Hallu возлагают на него большие надежды.

Кроме того, «Конкурс Мокодзи», «Онлайн-игра», «K-Lifestyle Wiki» и «K-Lifestyle Web» будут вручены России и другим странам. Прекрасные возможности познакомиться с корейской культурой Участвуя в контенте.

Чон Килва, президент Корейского фонда международного культурного обмена, сказал: «За последний год Россия увеличила число своих фанатов Халлу с 11,61 миллиона до 15 миллионов.

2021 Посетите официальный сайт Mokoji Korea (mokkojikorea.com) По своим основным проектам и графикам. Большая часть контента предоставляется на русском и английском языках.

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