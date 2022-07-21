2023 Хонда Цивик Тип Р

картина : Хонда

Что может быть одним из файлов кость ожидалось показывать год, Honda только что дала миру свой первый полный взгляд на Абсолютно новый Civic Type R 2023 На мероприятии в Лос-Анджелесе. В то время как версии Civic Type R были доступны в остальном мире с 1997 года, эта версия Только второе поколение Civic Type R Приехать в США на основании Хэтчбек Civic одиннадцатого поколения это было Представленный в 2021 году дизайн более совершенен, чем у последнего CTR.

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Новый Civic Type R: Экстерьер

картина : Эрнест Кросби

Подчеркнутый дизайн предыдущего поколения, гоночный, ушел: «Я снимаю шляпу и курю», замененный чистыми линиями вокруг на более длинном, низком и широком корпусе. Помимо большого спойлера, открывающегося капота и красных значков Type R, остальная часть нового CTR примерно соответствует действительности. Особенно в Historic Championship White, эксклюзивном цвете Type R, который вы видите здесь.

картина : Эрнест Кросби

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Спереди Honda снабдила Type R большой нижней решеткой — присмотритесь, и вы увидите за ней массивный интеркулер — передний спойлер и красный значок, который мы привыкли ожидать на продуктах Type R.

картина : Хонда

Хорошей новостью является то, что Honda заявляет, что каждый воздухозаборник или вентиляционное отверстие на Type R полностью функциональны для охлаждения, аэродинамики или того и другого. Вентиляционные отверстия за передними колесами помогают охлаждать передние тормоза, а отверстие в капоте вытягивает горячий воздух из моторного отсека.

картина : Эрнест Кросби

Снаружи снова работает огромный черный павильон. Задний бампер уникален для типа R, с обновленной версией Выхлоп с тройным выпуском, который мы видели в последнем поколении CTR и накладки на задний диффузор.

Honda Civic Type R 2023: Интерьер

картина : Хонда

Интерьер Type R выглядит великолепно, основанный на значительно улучшенном интерьере Civic одиннадцатого поколения. Самое большое обновление с новым Type R: более красная обивка. Сиденья, которые были красными с черными вставками, теперь полностью красные, и даже ковер теперь красный, а не черный. Сиденья обиты материалом, напоминающим замшу. Сев в него, они испытывают фантастический энтузиазм и не должны иметь проблем с удержанием водителя на месте во время крутых поворотов.

картина : Хонда

Новый Civic Type R: двигатель и трансмиссия

картина : Эрнест Кросби

Знакомый 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Honda возвращается, как и шестиступенчатая механическая коробка передач с автоматическим регулированием оборотов (которое, к счастью, можно отключить). Подвеска и рулевое управление Нюрбургринга были настроены так, чтобы быть более отзывчивыми и точными.

Honda также добавила новый режим вождения под названием +R, который активируется кнопкой рядом с коробкой передач. На данный момент известно только, что эта кнопка вызывает новую, ориентированную на производительность компоновку приборной панели (отображает большие горизонтальные показания оборотов в минуту) и центрального дисплея (с дополнительными показаниями датчиков температуры охлаждающей жидкости, давления масла и т. д.). Мы подозреваем, что режим +R также требует дополнительных настроек двигателя и более мощного шасси, но нам придется подождать подробностей обо всем этом.

картина : Эрнест Кросби

Type R также получает ориентированную на трек систему регистрации данных под названием Honda LogR, которая записывает информацию о транспортном средстве в режиме реального времени, такую ​​​​как давление на педаль и угол поворота рулевого колеса, а также секундомер для записи времени прохождения круга и камеру для видео.

Civic Type R 2023 года: производительность и мощность

картина : Эрнест Кросби

Что касается производительности, Honda не опубликовала никаких подробностей о лошадиных силах, крутящем моменте, 0-60 или что-то в этом роде. Type R 23 года определенно быстрее своего предшественника на правильном пути: Недавно Honda установила рекорд переднего привода на Сузуке. С прототипом автомобиля вы можете ознакомиться здесь. Honda заявляет, что Type R 2023 года станет самым мощным автомобилем Honda в истории США; Эти цифры вместе с информацией о ценах будут доступны позже в этом году.

Нам придется подождать более подробной информации, так как Civic Type R скоро поступит в продажу. Полноценный запуск Type R запланирован на эту осень.

картина : Эрнест Кросби

картина : Эрнест Кросби

картина : Эрнест Кросби

картина : Эрнест Кросби